राजस्थान में बढ़ी सड़क दुर्घटनाएं, 6 लेन नेशनल हाईवे पर लेन सिस्टम लागू फिर भी नहीं हो रही पालना

फोटो: पत्रिका
Rajasthan Accident Increase: राजस्थान में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं के बीच 6 लेन राष्ट्रीय राजमार्गों पर लेन सिस्टम तो लागू कर दिया गया लेकिन इससे दुर्घटनाओं का खतरा कम होने की बजाय और बढ़ता दिख रहा है। ब्यावर से जयपुर के बीच एक ट्रक चालक का बनाया गया लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भारी वाहनों के लिए निर्धारित तीसरी लेन में दोपहिया, तिपहिया वाहन, ट्रैक्टर और यहां तक कि सिटी और मिनी बसें तक खड़ी हैं। कई वाहन तीसरी लेन में रॉन्ग साइड भी चलते नजर आ रहे हैं। नियमों के अनुसार भारी वाहनों को सड़क किनारे तीसरी लेन में चलना जरूरी है और लेन तोड़ने पर चालान भी किए जा रहे हैं। ट्रक चालक का कहना है कि छोटे वाहन तीसरी लेन में चलते हैं, जिससे भारी वाहनों को मजबूरन लेन बदलनी पड़ती है।
चालक ने तीसरी लेन को भारी वाहनों के लिए खाली करवाने की अपील की और छोटे वाहनों की वजह से दुर्घटना की आशंका भी जताई। इधर, परिवहन और पुलिस विभाग का 4 नवंबर से शुरू हुआ अभियान मंगलवार को समाप्त हो गया लेकिन चालक नियमों का पालना करते नहीं दिख रहे हैं।
सड़क सुरक्षा को लेकर चलाए गए 13 दिन के अभियान में परिवहन और पुलिस विभाग ने कुल 21 हजार लापरवाह चालकों के चालान किए और 1124 वाहनों को जब्त किया। बिना नंबर प्लेट वाहन चलाने पर 20,419 मामलों में कार्रवाई हुई। सख्ती के बावजूद चालक नियमों का पालन करते नजर नहीं आए।
शराब पीकर वाहन चलाने पर: 7,971 चालान
तेज गति पर: 55,717 चालान
गलत दिशा: 39,940 चालान
खतरनाक ड्राइविंग: 3,505 चालान
बिना रिफ्लेक्टर: 11,387 चालान
बिना नंबर प्लेट: 20,419 चालान
5,43,518 नागरिकों को यातायात नियमों एवं सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति जागरूक भी किया गया।
परिवहन विभाग ने किए 21,695 वाहनों के चालान
मालवाहक वाहनों में ओवरलोडिंग: 1,338 चालान
मालवाहक वाहनों में यात्री बैठे होने पर: 427 चालान
अन्य नियम उल्लंघन: 14,875 चालान
यात्री वाहनों में क्षमता से अधिक यात्री: 222 चालान
छत पर सामान रखने वाले वाहनों पर कार्रवाई: 44 चालान
अन्य उल्लंघन: 2,671 चालान
इसके अलावा विभाग ने 449 व्यक्तियों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए, 121 वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद्द किए, 1,124 वाहनों को सीज किया और 57 वाहनों के परमिट भी कैंसल किए।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग