राजस्थान में बढ़ी सड़क दुर्घटनाएं, 6 लेन नेशनल हाईवे पर लेन सिस्टम लागू फिर भी नहीं हो रही पालना

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भारी वाहनों के लिए निर्धारित तीसरी लेन में दोपहिया, तिपहिया वाहन, ट्रैक्टर और यहां तक कि सिटी और मिनी बसें तक खड़ी हैं। कई वाहन तीसरी लेन में रॉन्ग साइड भी चलते नजर आ रहे हैं। नियमों के अनुसार भारी वाहनों को सड़क किनारे तीसरी लेन में चलना जरूरी है और लेन तोड़ने पर चालान भी किए जा रहे हैं। ट्रक चालक का कहना है कि छोटे वाहन तीसरी लेन में चलते हैं, जिससे भारी वाहनों को मजबूरन लेन बदलनी पड़ती है।