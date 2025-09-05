जयपुर में एमआई रोड पर 30 फीट धंसी सड़क, 600 MM की सीवर लाइन में रिसाव, आवागमन में हो रही परेशानी



नगर निगम के एक्सईएन एल.एन. मीणा ने बताया कि सड़क धंसने का कारण सड़क के नीचे से गुजर रही 600 एमएम की सीवर लाइन में रिसाव था। रिसाव के चलते मिट्टी बह गई और करीब 30 फीट गहरा तथा 15 फीट चौड़ा गड्ढा बन गया। अधिकारियों के अनुसार, यदि यह घटना दिन के व्यस्त समय में होती तो बड़े हादसे की संभावना थी।