जयपुर

जयपुर में एमआई रोड पर 30 फीट धंसी सड़क, 600 MM की सीवर लाइन में रिसाव, आवागमन में हो रही परेशानी

जयपुर शहर के सबसे व्यस्त रास्तों में से एक एमआई रोड पर स्थित गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे पर अचानक सड़क धंस गई। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, क्योंकि सुबह के समय यातायात कम था।

जयपुर

Sep 05, 2025

road on MI Road in Jaipur
30 फीट धंसी सड़क (फोटो- पत्रिका)

जयपुर: शहर के व्यस्ततम मार्गों में से एक, एमआई रोड पर बड़ा हादसा टल गया। जब गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे के पास सड़क अचानक धंस गई। हालांकि, घटना सुबह के समय हुई, जब यातायात कम था, इसलिए किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। स्थानीय लोगों ने सड़क पर छोटे गड्ढे को देखा और तुरंत हैरिटेज नगर निगम अधिकारियों को सूचना दी।


घटना की जानकारी मिलते ही निगम और ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंच गई। अधिकारियों ने सड़क को बंद कर बैरिकेड्स लगाए और यातायात को वैकल्पिक मार्गों पर मोड़ दिया। नगर निगम के किशनपोल जोन की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर मरम्मत कार्य शुरू कर दिया।

सीवर लाइन में रिसाव


नगर निगम के एक्सईएन एल.एन. मीणा ने बताया कि सड़क धंसने का कारण सड़क के नीचे से गुजर रही 600 एमएम की सीवर लाइन में रिसाव था। रिसाव के चलते मिट्टी बह गई और करीब 30 फीट गहरा तथा 15 फीट चौड़ा गड्ढा बन गया। अधिकारियों के अनुसार, यदि यह घटना दिन के व्यस्त समय में होती तो बड़े हादसे की संभावना थी।


मरम्मत का काम बारिश के चलते दिन भर पूरी तरह नहीं हो पाया। एक्सईएन ने बताया कि शुक्रवार सुबह तक मरम्मत पूरी कर दी जाएगी और सड़क यातायात के लिए खोल दी जाएगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि इस दौरान गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे के पास से गुजरते समय सतर्क रहें।


नगर निगम ने यह भी कहा कि शहर में पुरानी सीवर लाइनों की जांच और रखरखाव के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। ट्रैफिक पुलिस ने भी वाहन चालकों को मार्ग बदलकर चलने और धैर्य बनाए रखने की सलाह दी है।


इस घटना ने एक बार फिर शहर में पुरानी सड़क और सीवर लाइनों की मरम्मत और रखरखाव की आवश्यकता को उजागर कर दिया है। स्थानीय लोग और वाहन चालक राहत महसूस कर रहे हैं कि समय रहते हादसा टल गया।


कई जिलों में भारी बारिश और नदी-नाले उफान पर


राजस्थान के कई जिलों में जोरदार बारिश हो रही है, जिससे नदी-नाले उफान पर हैं और जनजीवन प्रभावित हुआ। जयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और उदयपुर सहित कई जिलों में 5 इंच तक पानी बरसा।


मौसम विभाग ने उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में शुक्रवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं, राज्य के 24 जिलों में येलो अलर्ट है। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ में 115 मिमी, कुशलगढ़ में 52 मिमी, सल्लोपाट में 120 मिमी और केसरपुरा में 52 मिमी बारिश दर्ज हुई।


मौसम विशेषज्ञों के अनुसार मानसून ट्रफ वर्तमान में जैसलमेर, कोटा और नर्मदापुरम होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। इसके चलते अगले तीन दिनों में राज्य के कई हिस्सों में मध्यम से तेज और कुछ स्थानों पर भारी से अतिभारी बारिश की संभावना है।

05 Sept 2025 09:38 pm

