जयपुर

Heavy Rain 5 September : मौसम विभाग का राजस्थान के 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट, 3 घंटे में झमाझम बारिश का अनुमान

Heavy Rain 5 September : मौसम विभाग ने आज 5 सितम्बर को 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जानें 3 घंटे में किन जिलों में बारिश की संभावना है।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 05, 2025

Heavy Rain 5 September Meteorological Department issued Yellow Alert Today Rajasthan 12 districts in 3 hours heavy rain expected
फोटो पत्रिका

Heavy Rain 5 September : राजस्थान में मानसून अपने शबाब पर है। मौसम विभाग ने आज 5 सितम्बर को सुबह 6.30 बजे 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस नए मौसम अनुमान के अनुसार चूरू, नागौर, जयपुर, दौसा, भीलवाड़ा, बूंदी, बारां, कोटा, सवाईमाधोपुर, झुंझुनूं, सीकर, टोंक जिलों के आस-पास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं पर मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही आकाशीय बिजली व 30-40 KMPH की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है।

कोटा, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर संभाग में चलेगा भारी बारिश का दौर

प्रदेश में भारी बारिश का दौर अभी चलेगा। मौसम केन्द्र के अनुसार आगामी 2-3 दिन दक्षिण-पूर्वी भागों के कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से भारी व अति भारी बारिश की संभावना है। वहीं, जयपुर, भरतपुर, अजमेर संभाग के कुछ भागों में माध्यम से कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।

बांसवाड़ा के सल्लोपाट में 120 मिमी बारिश

प्रदेश में भारी बारिश का दौर अभी जारी है। जयपुर, अजमेर, सीकर, झुन्झुनूं और सीकर सहित कई जिलों में गुरुवार को भी तेज बारिश हुई। जयपुर में दोपहर बाद करीब दो इंच बारिश हुई तो अजमेर के बिजयनगर में पांच इंच बारिश हुई। बांसवाड़ा के सल्लोपाट में 120 मिलीमीटर बारिश हुई। जयपुर में 54.6 मिलीमीटर बारिश हुई।

कहां कितनी बारिश मिलीमीटर

सज्जनगढ़ : 115
ब्याबर विजयानगर : 94
भीलवाड़ा : 100
अजमेर भिनाई : 80

जयपुर के लिए आज येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने आज 5 सितम्बर को जयपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। रिमझिम बारिश ​होने की संभावना है। सुबह 7 बजे जयपुर का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वैसे जयपुर का आज दिन में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। कल के अधिकतम तापमान व न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई।

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

05 Sept 2025 07:15 am

Published on:

05 Sept 2025 07:14 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Heavy Rain 5 September : मौसम विभाग का राजस्थान के 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट, 3 घंटे में झमाझम बारिश का अनुमान

