Heavy Rain 5 September : मौसम विभाग का राजस्थान के 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट, 3 घंटे में झमाझम बारिश का अनुमान

Heavy Rain 5 September : राजस्थान में मानसून अपने शबाब पर है। मौसम विभाग ने आज 5 सितम्बर को सुबह 6.30 बजे 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस नए मौसम अनुमान के अनुसार चूरू, नागौर, जयपुर, दौसा, भीलवाड़ा, बूंदी, बारां, कोटा, सवाईमाधोपुर, झुंझुनूं, सीकर, टोंक जिलों के आस-पास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं पर मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही आकाशीय बिजली व 30-40 KMPH की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है।