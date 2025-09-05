Heavy Rain 5 September : मौसम विभाग का राजस्थान के 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट, 3 घंटे में झमाझम बारिश का अनुमान

Heavy Rain 5 September : राजस्थान में मानसून अपने शबाब पर है। मौसम विभाग ने आज 5 सितम्बर को सुबह 6.30 बजे 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस नए मौसम अनुमान के अनुसार चूरू, नागौर, जयपुर, दौसा, भीलवाड़ा, बूंदी, बारां, कोटा, सवाईमाधोपुर, झुंझुनूं, सीकर, टोंक जिलों के आस-पास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं पर मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही आकाशीय बिजली व 30-40 KMPH की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है।
प्रदेश में भारी बारिश का दौर अभी चलेगा। मौसम केन्द्र के अनुसार आगामी 2-3 दिन दक्षिण-पूर्वी भागों के कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से भारी व अति भारी बारिश की संभावना है। वहीं, जयपुर, भरतपुर, अजमेर संभाग के कुछ भागों में माध्यम से कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।
प्रदेश में भारी बारिश का दौर अभी जारी है। जयपुर, अजमेर, सीकर, झुन्झुनूं और सीकर सहित कई जिलों में गुरुवार को भी तेज बारिश हुई। जयपुर में दोपहर बाद करीब दो इंच बारिश हुई तो अजमेर के बिजयनगर में पांच इंच बारिश हुई। बांसवाड़ा के सल्लोपाट में 120 मिलीमीटर बारिश हुई। जयपुर में 54.6 मिलीमीटर बारिश हुई।
सज्जनगढ़ : 115
ब्याबर विजयानगर : 94
भीलवाड़ा : 100
अजमेर भिनाई : 80
मौसम विभाग ने आज 5 सितम्बर को जयपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। रिमझिम बारिश होने की संभावना है। सुबह 7 बजे जयपुर का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वैसे जयपुर का आज दिन में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। कल के अधिकतम तापमान व न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई।