जयपुर

Jaipur: बारिश के बाद रफ्तार से बनेंगी सड़कें, पार्षदों से ले रहे प्रस्ताव जल्द शुरू होगी टेंडर प्रक्रिया

Jaipur Road News: जयपुर ग्रेटर निगम बोर्ड में सड़कों के काम को बारिश के बाद गति मिलने की उम्मीद है।

जयपुर

Anil Prajapat

Aug 10, 2025

Road
जयपुर। ग्रेटर निगम बोर्ड में सड़कों के काम को बारिश के बाद गति मिलने की उम्मीद है। वार्ड में कौन सी सड़क बननी है, इसके प्रस्ताव एक्सईएन अपने जोन के सभी पार्षदों से ले रहे हैं।

अविकसित वार्डों को बोर्ड के आखिरी वर्ष में एक-एक करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात मिल सकती है। वहीं, विकसित वार्डों में 50-50 लाख रुपए के काम होंगे।

बता दें कि इस मानसून सीजन में बारिश के कारण जयपुर शहर में सड़कों पर जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं। जिसके चलते वाहन चालकों को काफी परेशान है। गड्ढों को मिट्टी के कट्टों और मलबे से भरने के कारण सड़कें खराब हो गई है।

समय कम, काम ज्यादा

बोर्ड के पास काम करने के लिए समय कम बचा है। अभी टेंडर प्रकिया शुरू होगी और इसके बाद काम धरातल पर आना शुरू होंगे, जबकि बोर्ड का कार्यकाल चार माह का ही बचा है। पार्षदों ने जो प्रस्ताव भेजे हैं, उनमें से ज्यादातर सड़कों से संबंधित हैं।

10 Aug 2025 08:51 am

10 Aug 2025 08:50 am

