RPSC सहायक आचार्य परीक्षा: 4 दिसंबर से डाउनलोड करें प्रवेश-पत्र

परीक्षा दिवस पर अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने के 60 मिनट पहले तक ही केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। देर से पहुंचने पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा देने से वंचित होने की संभावना रहेगी। पहचान के लिए मूल रंगीन आधार कार्ड अनिवार्य किया गया है। फोटो अस्पष्ट होने पर वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अन्य मूल फोटोयुक्त पहचान-पत्र स्वीकार किए जाएंगे।