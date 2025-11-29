Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

RPSC सहायक आचार्य परीक्षा: 4 दिसंबर से डाउनलोड करें प्रवेश-पत्र

Education News Rajasthan: 7 से 20 दिसंबर तक होगी परीक्षा, केंद्र में प्रवेश समय पर पहुंचे अभ्यर्थी, एडमिट कार्ड जारी होने से पहले जानिए पूरी परीक्षा टाइमिंग और महत्वपूर्ण निर्देश

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Nov 29, 2025

rpsc

आरपीएससी अजमेर। पत्रिका फाइल फोटो

RPSC Assistant Professor Exam: जयपुर. राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग) परीक्षा–2025 का आयोजन आगामी 7 से 20 दिसंबर तक किया जाएगा। आयोग ने बताया कि परीक्षा के प्रवेश-पत्र 4 दिसंबर 2025 से आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। अभ्यर्थी 30 नवंबर से अपना परीक्षा जिला एसएसओ पोर्टल में लॉगिन कर देख सकेंगे।

परीक्षांतर्गत राजस्थान का सामान्य ज्ञान (प्रश्न-पत्र III) 7 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित होगा। विभिन्न ऐच्छिक विषयों के प्रश्न-पत्र 8 से 20 दिसंबर तक दो पारियों—प्रथम पारी सुबह 9 से 12 बजे एवं द्वितीय पारी दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे—में संपन्न होंगे। अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रश्न पत्र में ओएमआर शीट के पांचवे विकल्प के लिए 10 मिनट अतिरिक्त मिलेंगे।

परीक्षा दिवस पर अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने के 60 मिनट पहले तक ही केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। देर से पहुंचने पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा देने से वंचित होने की संभावना रहेगी। पहचान के लिए मूल रंगीन आधार कार्ड अनिवार्य किया गया है। फोटो अस्पष्ट होने पर वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अन्य मूल फोटोयुक्त पहचान-पत्र स्वीकार किए जाएंगे।

आयोग ने अभ्यर्थियों को सतर्क करते हुए किसी भी दलाल या मीडिएटर के बहकावे में न आने की सलाह दी है। अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2022 के तहत कड़ी सजा—आजीवन कारावास एवं भारी जुर्माना—का प्रावधान है।

खबर शेयर करें:

29 Nov 2025 11:27 am

