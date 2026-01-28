RPSC ने असफल अभ्यर्थियों को दिया राहत का अवसर, अब होगी प्राप्तांकों की पुनर्गणना

फाइल फोटो पत्रिका
Government Jobs in Rajasthan: जयपुर. राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2024 की मुख्य परीक्षा में असफल रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। आयोग ने नियमानुसार प्राप्तांकों की पुनर्गणना का अवसर प्रदान किया है। यह सुविधा हॉरिजोंटल श्रेणी के विभागीय कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी एवं दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य सभी असफल उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध रहेगी।
आयोग सचिव ने जानकारी दी कि 8 अक्टूबर 2025 को घोषित मुख्य परीक्षा परिणाम में असफल रहे अभ्यर्थी 29 जनवरी 2026 से 6 फरवरी 2026 की रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध एग्जाम डैशबोर्ड लिंक के माध्यम से पूरी की जाएगी।
प्राप्तांकों की पुनर्गणना के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसका भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही मान्य होगा। ऑफलाइन आवेदन या शुल्क स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि नियमों के अनुसार केवल अंकों की पुनर्गणना की जाएगी, उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा।
यह अवसर उन अभ्यर्थियों के लिए उपयोगी साबित होगा, जो अपने प्राप्त अंकों को लेकर संशय में हैं और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत पुनः जांच करवाना चाहते हैं। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों को जल्द आवेदन करने की सलाह दी गई है।
