RPSC ने असफल अभ्यर्थियों को दिया राहत का अवसर, अब होगी प्राप्तांकों की पुनर्गणना

Government Jobs in Rajasthan: जयपुर. राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2024 की मुख्य परीक्षा में असफल रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। आयोग ने नियमानुसार प्राप्तांकों की पुनर्गणना का अवसर प्रदान किया है। यह सुविधा हॉरिजोंटल श्रेणी के विभागीय कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी एवं दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य सभी असफल उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध रहेगी।