RPSC JLO Recruitment: राजस्थान में जूनियर लीगल ऑफिसर पदों पर निकली भर्ती, जानें योग्यता और आवेदन की तारीख

जयपुर: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने जूनियर लीगल ऑफिसर (JLO) के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 12 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है।
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कानून (Law) में स्नातक डिग्री होना अनिवार्य है। साथ ही, उम्मीदवार को हिंदी भाषा (देवनागरी लिपि) का ज्ञान होना चाहिए और राजस्थान की संस्कृति की समझ भी जरूरी है।
उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है। राज्य के आरक्षित वर्ग को नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। राजस्थान के एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और सामान्य महिला उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। जबकि एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस महिला उम्मीदवारों को 10 वर्ष तक की छूट प्रदान की जाएगी।
सामान्य और OBC वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन के लिए 600 रुपये शुल्क जमा करना होगा। वहीं, SC, ST और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 400 रुपये निर्धारित किया गया है।
RPSC जूनियर लीगल ऑफिसर भर्ती में उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा में चार प्रश्नपत्र होंगे भारत का संविधान, सिविल एवं दंड प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम एवं विधियों की व्याख्या, और भाषा (हिंदी-अंग्रेजी), प्रत्येक पेपर की अवधि तीन घंटे होगी।
पहले तीन पेपर 50-50 अंकों के होंगे, जबकि भाषा पेपर में हिंदी और अंग्रेजी दोनों शामिल होंगे, जिनमें 25-25 अंक होंगे। परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 प्रतिशत निर्धारित है, हालांकि SC/ST वर्ग को इसमें 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और गलत उत्तर पर 1/3 अंक काटे जाएंगे। भाषा का स्तर वरिष्ठ माध्यमिक के समान होगा।
यह भर्ती उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है, जो कानून में करियर बनाना चाहते हैं और राज्य सेवा में योगदान देना चाहते हैं। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार कर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।