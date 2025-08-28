RPSC JLO Recruitment: राजस्थान में जूनियर लीगल ऑफिसर पदों पर निकली भर्ती, जानें योग्यता और आवेदन की तारीख



उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है। राज्य के आरक्षित वर्ग को नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। राजस्थान के एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और सामान्य महिला उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। जबकि एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस महिला उम्मीदवारों को 10 वर्ष तक की छूट प्रदान की जाएगी।