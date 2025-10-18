RPSC Results: क्या जातिवार जारी होते हैं भर्ती परीक्षा के परिणाम, आरपीएससी ने किया अब यह खुलासा

सचिव ने चेतावनी दी है कि जिसने भी यह पोस्ट जारी या साझा की है, वे तुरंत इसे सोशल मीडिया से हटा लें, अन्यथा उनके विरुद्ध साइबर अपराध के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। आयोग ने आमजन से अपील की है कि वे केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और सत्यापित स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करें और किसी भी प्रकार की अपुष्ट या भ्रामक जानकारी को प्रसारित न करें।