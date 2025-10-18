RPSC Results: क्या जातिवार जारी होते हैं भर्ती परीक्षा के परिणाम, आरपीएससी ने किया अब यह खुलासा

फोटो पत्रिका नेटवर्क
Fake Results: जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही एक जाली पोस्ट को लेकर सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि आरएएस भर्ती-2023 के परिणाम से संबंधित वायरल पोस्ट पूरी तरह फर्जी है और इससे जुड़ा कोई भी डेटा आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया है।
आयोग सचिव ने जानकारी दी कि सोशल मीडिया पर कुछ समाजकंटक तत्वों द्वारा 15 अक्टूबर 2025 के दिनांक में जातिवार चयनित अभ्यर्थियों की संख्या दर्शाती एक फर्जी सूची आरपीएससी सचिव के हस्ताक्षर के साथ प्रसारित की गई है। उन्होंने कहा कि यह पोस्ट पूर्णतः जाली है और आयोग की किसी भी आधिकारिक घोषणा से इसका कोई संबंध नहीं है।
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि आरपीएससी कभी भी किसी भर्ती परीक्षा के परिणामों में जातिवार आंकड़े जारी नहीं करता है। ऐसे में सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही इस तरह की पोस्टें न केवल भ्रामक हैं बल्कि समाज में गलतफहमी और तनाव पैदा करने वाली भी हैं।
सचिव ने चेतावनी दी है कि जिसने भी यह पोस्ट जारी या साझा की है, वे तुरंत इसे सोशल मीडिया से हटा लें, अन्यथा उनके विरुद्ध साइबर अपराध के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। आयोग ने आमजन से अपील की है कि वे केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और सत्यापित स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करें और किसी भी प्रकार की अपुष्ट या भ्रामक जानकारी को प्रसारित न करें।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग