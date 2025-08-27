RPSC: बिना योग्यता आवेदन करने पर सख्ती, आवेदन विथड्रॉ नहीं करने वालों पर होगी डिबार और कानूनी कार्रवाई

RPSC Latest News: जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने आयुष विभाग भर्ती-2025 के लिए आवेदन करने वाले उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है, जिन्होंने बिना आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के आवेदन कर दिया था।
आयोग ने ऐसे 25 अभ्यर्थियों की सूची जारी की है, जिन्होंने लेक्चरर (आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी) सहित अन्य विषयों के लिए योग्यता पूरी किए बिना आवेदन किया है।
आयोग सचिव ने बताया कि इन अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र वापस लेने का अंतिम अवसर दिया गया है। आवेदन विथड्रॉ करने के लिए लिंक 27 अगस्त से 31 अगस्त 2025 तक आयोग की वेबसाइट पर सक्रिय रहेगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि वांछित योग्यता न होने के बावजूद कोई अभ्यर्थी आवेदन वापस नहीं लेता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग की भविष्य की सभी परीक्षाओं से आजीवन डिबार कर दिया जाएगा। साथ ही, उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 217 के तहत कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।
गौरतलब है कि आयोग ने यह भर्ती कुल 9 पदों (8 विषयों) के लिए निकाली थी, जिसका विज्ञापन 13 फरवरी 2025 को जारी हुआ था। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 फरवरी से 21 मार्च 2025 तक आमंत्रित किए गए थे।