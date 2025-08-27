Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

RPSC: बिना योग्यता आवेदन करने पर सख्ती, आवेदन विथड्रॉ नहीं करने वालों पर होगी डिबार और कानूनी कार्रवाई

RPSC Notice: आरपीएससी ने दी राहत बिना योग्यता वाले अभ्यर्थी 31 अगस्त तक वापस ले सकेंगे आवेदन।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 27, 2025

Ajmer Analyst cum Programmer-Deputy Director exam Admit cards uploaded today RPSC read instructions
फाइल फोटो पत्रिका

RPSC Latest News: जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने आयुष विभाग भर्ती-2025 के लिए आवेदन करने वाले उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है, जिन्होंने बिना आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के आवेदन कर दिया था।

आयोग ने ऐसे 25 अभ्यर्थियों की सूची जारी की है, जिन्होंने लेक्चरर (आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी) सहित अन्य विषयों के लिए योग्यता पूरी किए बिना आवेदन किया है।


आयोग सचिव ने बताया कि इन अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र वापस लेने का अंतिम अवसर दिया गया है। आवेदन विथड्रॉ करने के लिए लिंक 27 अगस्त से 31 अगस्त 2025 तक आयोग की वेबसाइट पर सक्रिय रहेगा।

ये भी पढ़ें

RPSC Lifetime Debar: आरपीएससी का बड़ा कदम: फर्जी दस्तावेज़ वालों पर गिरी गाज, 415 अभ्यर्थी आजीवन डिबार
अजमेर
rpsc lifetime debar


उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि वांछित योग्यता न होने के बावजूद कोई अभ्यर्थी आवेदन वापस नहीं लेता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग की भविष्य की सभी परीक्षाओं से आजीवन डिबार कर दिया जाएगा। साथ ही, उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 217 के तहत कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।

गौरतलब है कि आयोग ने यह भर्ती कुल 9 पदों (8 विषयों) के लिए निकाली थी, जिसका विज्ञापन 13 फरवरी 2025 को जारी हुआ था। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 फरवरी से 21 मार्च 2025 तक आमंत्रित किए गए थे।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 19 से 21 सितंबर तक, आवेदन वापसी की अंतिम तारीख 24 जुलाई
जयपुर
Rajasthan Staff Selection Board Strictness 1 April absent candidates Pay a Heavy Penalty know why

27 Aug 2025 09:32 am

RPSC: बिना योग्यता आवेदन करने पर सख्ती, आवेदन विथड्रॉ नहीं करने वालों पर होगी डिबार और कानूनी कार्रवाई

