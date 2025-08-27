RPSC: बिना योग्यता आवेदन करने पर सख्ती, आवेदन विथड्रॉ नहीं करने वालों पर होगी डिबार और कानूनी कार्रवाई



उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि वांछित योग्यता न होने के बावजूद कोई अभ्यर्थी आवेदन वापस नहीं लेता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग की भविष्य की सभी परीक्षाओं से आजीवन डिबार कर दिया जाएगा। साथ ही, उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 217 के तहत कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।