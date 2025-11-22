Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

RSCERT : सरकारी शिक्षक अब पढ़ेंगे करियर काउंसलिंग, फिर देंगे सरकारी स्कूलों के छात्रों को गाइडेंस

RSCERT : राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (आरएससीईआरटी) ने शिक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। जिससे प्रशिक्षित होने के बाद वे सरकारी स्कूलों के छात्रों को करियर बनाने में मदद करेंगे।

Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 22, 2025

RSCERT scheme Government teachers will now teach career counseling and then provide guidance to students in government schools

फाइल फोटो पत्रिका

RSCERT : सरकारी स्कूलों के छात्रों को करियर परामर्श प्रदान करने के लिए राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (आरएससीईआरटी) ने शिक्षकों के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। आरएससीईआरटी उदयपुर इस व्यापक कैरियर शिक्षा कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को कैरियर शिक्षा में प्रशिक्षित करेगा।

बताया जा रहा है कि यह मॉड्यूल कक्षावार प्रशिक्षण पर केंद्रित होगा, जिसके माध्यम से शिक्षक, छात्रों को उनकी मूल रुचियों को पहचानने में मदद कर सकते हैं, ताकि छात्र बोर्ड परीक्षाओं के बाद अपने इच्छित क्षेत्र में करियर की योजना बना सकें। यह मॉड्यूल कक्षा 1-5 के 6 से 11 वर्ष के छात्रों के लिए करियर जागरूकता, कक्षा 6-10 के 12 से 15 वर्ष के छात्रों के लिए करियर शिक्षा और कक्षा 11-12 के 16 से 18 वर्ष के छात्रों के लिए करियर विकास पर केंद्रित है।

मॉड्यूल शिक्षकों को प्रशिक्षित करेगा, फिर वे दूर करेंगे छात्रों की समस्या

अधिकारियों ने बताया कि इस मॉड्यूल का उद्देश्य शिक्षकों को सरकारी स्कूलों के उन विद्यार्थियों के लिए कैरियर परामर्शदाता बनने में सक्षम बनाना है। आरएससीईआरटी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, सीनियर कक्षाओं में और स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद, छात्रों को अपना करियर तय करने के लिए परामर्श की आवश्यकता होती है। इसमें स्कूल के शिक्षक छात्रों की मदद करेंगे। यह करियर परामर्श मॉड्यूल इसलिए विकसित किया गया है ताकि शिक्षकों इससे सीख सकें और सिखाने में मदद कर सकें।

इस मॉड्यूल से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के बढ़ेंगे अवसर

अधिकारियों ने बताया कि यह मॉड्यूल, शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल संसाधन के रूप में काम करेगा। अधिकारियों ने बताया कि राज्य का करियर शिक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार विकसित किया गया है। इससे विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के अवसर बढ़ेंगे।

माता-पिता के प्रभाव की पहचाने में करेगा मदद

यह मॉड्यूल कैरियर विकास पर माता-पिता के प्रभाव की पहचान करने में मदद करेगा। यह मॉड्यूल शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों के लिए केंद्रीकृत डिजिटल संसाधन के रूप में उपयोगी सिद्ध होगा।

22 Nov 2025 03:55 pm

