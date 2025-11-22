RSCERT : सरकारी शिक्षक अब पढ़ेंगे करियर काउंसलिंग, फिर देंगे सरकारी स्कूलों के छात्रों को गाइडेंस

बताया जा रहा है कि यह मॉड्यूल कक्षावार प्रशिक्षण पर केंद्रित होगा, जिसके माध्यम से शिक्षक, छात्रों को उनकी मूल रुचियों को पहचानने में मदद कर सकते हैं, ताकि छात्र बोर्ड परीक्षाओं के बाद अपने इच्छित क्षेत्र में करियर की योजना बना सकें। यह मॉड्यूल कक्षा 1-5 के 6 से 11 वर्ष के छात्रों के लिए करियर जागरूकता, कक्षा 6-10 के 12 से 15 वर्ष के छात्रों के लिए करियर शिक्षा और कक्षा 11-12 के 16 से 18 वर्ष के छात्रों के लिए करियर विकास पर केंद्रित है।