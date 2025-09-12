RSMSSB 4th Grade Admit Card: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

RSMSSB Rajasthan 4th Class Exam: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा-2024 के लिए प्रवेश पत्र शुक्रवार को जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। RSMSSB की ओर से एडमिट कार्ड इन आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए गए हैं।