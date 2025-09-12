RSMSSB 4th Grade Admit Card: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

RSMSSB Rajasthan 4th Class Exam: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा-2024 के लिए प्रवेश पत्र शुक्रवार को जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। RSMSSB की ओर से एडमिट कार्ड इन आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए गए हैं।
-sso.rajasthan.gov.in
-recruitment.rajasthan.gov.in/rectlogingetadmitcard
इस भर्ती परीक्षा का आयोजन 19 सितम्बर से 21 सितम्बर तक होगा। इन तीन दिन में छह पारियों में परीक्षा होगी। आरएसएमएसएसबी की ओर से आयोजित इस परीक्षा में 53,749 पदों पर भर्ती की जाएगी। गौरतलब है कि इस परीक्षा के लिए करीब 25 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।
-उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट करना होगा।
-वेबसाइट के होमपेज पर एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।
-एसएसओ आईडी दर्ज करना होगा।
-इसके बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
-एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।