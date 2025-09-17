RSSB 4th Grade Exam: 38 जिलों में 25 लाख अभ्यर्थी देंगे चतुर्थश्रेणी परीक्षा, 7 दिनों तक मुफ्त कर सकेंगे रोडवेज बसों में यात्रा

इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की आवाजाही को देखते हुए राज्य सरकार ने परीक्षा देने वालों को बड़ी सौगात दी है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (रोडवेज) ने अभ्यर्थियों को 7 दिन तक निशुल्क यात्रा की सुविधा देने के आदेश जारी किए हैं। परीक्षार्थी परीक्षा से दो दिन पहले, परीक्षा के तीनों दिन और परीक्षा के दो दिन बाद तक यानी कुल सात दिन रोडवेज की साधारण व द्रुतगामी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। यह सुविधा अभ्यर्थियों को अपने घर, कोचिंग सेंटर या तैयारी स्थल से परीक्षा केन्द्र तक आने-जाने के लिए उपलब्ध होगी।