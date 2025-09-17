Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

RSSB 4th Grade Exam: 38 जिलों में 25 लाख अभ्यर्थी देंगे चतुर्थश्रेणी परीक्षा, 7 दिनों तक मुफ्त कर सकेंगे रोडवेज बसों में यात्रा

RSSB 4th Grade Exam: राजस्थान में चतुर्थश्रेणी भर्ती परीक्षा 2024 का आयोजन 19 से 21 सितंबर तक होगा। 38 जिलों में होने वाली इस परीक्षा में लगभग 25 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। सरकार ने परीक्षार्थियों के लिए बड़ी राहत दी है। वे परीक्षा से पहले और बाद कुल 7 दिनों तक रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे।

जयपुर

Kamal Mishra

Sep 17, 2025

RSSB 4th Grade Exam
राजस्थान चतुर्थश्रेणी भर्ती परीक्षा (फोटो-पत्रिका)

RSSB 4th Grade Exam: जयपुर। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के सफल आयोजन के बाद अब प्रदेशभर में एक और बड़ी परीक्षा का माहौल बनने जा रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से चतुर्थश्रेणी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 का आयोजन 19 से 21 सितंबर तक किया जाएगा। परीक्षा प्रतिदिन दो पालियों में होगी और इसके लिए 24 लाख 71 हजार 64 परीक्षार्थियों ने पंजीकरण कराया है।

यह परीक्षा प्रदेश के 38 जिलों में बनाए गए केन्द्रों पर आयोजित होगी। इस भर्ती में कुल 53,749 पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा : 25 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल… 3200 बसों के बेड़े पर है लाखों बेरोजगारों को ढोने का भार
जयपुर
Rajasthan Roadways bus

बसों में 7 दिन मुफ्त सफर

इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की आवाजाही को देखते हुए राज्य सरकार ने परीक्षा देने वालों को बड़ी सौगात दी है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (रोडवेज) ने अभ्यर्थियों को 7 दिन तक निशुल्क यात्रा की सुविधा देने के आदेश जारी किए हैं। परीक्षार्थी परीक्षा से दो दिन पहले, परीक्षा के तीनों दिन और परीक्षा के दो दिन बाद तक यानी कुल सात दिन रोडवेज की साधारण व द्रुतगामी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। यह सुविधा अभ्यर्थियों को अपने घर, कोचिंग सेंटर या तैयारी स्थल से परीक्षा केन्द्र तक आने-जाने के लिए उपलब्ध होगी।

इन जिलों में बनाए गए हैं परीक्षा केन्द्र

अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बून्दी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, डीग, धौलपुर, डीडवाना-कुचामन, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जालौर, जैसलमेर, झालावाड़, झुंझुनूं, जोधपुर, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटा, कोटपूतली-बहरोड़, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानगर, टोंक और उदयपुर जिलों में परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं।

इन जिलों में अधिक संख्या में अभ्यर्थी देंगे परीक्षा

  • जयपुर - 4,50,000
  • जोधपुर - 1,74,000
  • अजमेर - 1,08,000
  • कोटा - 1,08,000
  • अलवर - 1,26,000
  • बीकानेर - 1,08,000
  • उदयपुर - 2,10,000

(इसके अलावा अन्य जिलों में भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा देंगे)

सुरक्षा इंतजाम पुख्ता

भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए इस बार फेस स्कैनिंग और सॉफ्टवेयर आधारित फोटो चेकिंग की व्यवस्था रहेगी। अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी, केवल ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी ही साथ ले जा सकेंगे। परीक्षा के दौरान व्यवस्थाएं सुचारू रखने के लिए परीक्षा स्टाफ की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं।

बसों के बढ़ाए जाएंगे छोटे फेरे

इसके साथ ही, लम्बी दूरी की बसों को सीमित किया जाएगा और लोकल मार्गों पर फेरे बढ़ाए जाएंगे। परीक्षा केन्द्रों पर पेयजल और पुलिस सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की जाएगी ताकि किसी तरह की असुविधा न हो।

ये भी पढ़ें

राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा: अभ्यर्थियों के लिए यह रहेगा ड्रेस कोड, ये भी बहुत जरूरी अन्यथा नहीं मिलेगा प्रवेश
बाड़मेर
jobs exam

Exam

सरकारी नौकरी

गवर्नमेंट जॉब्स इन हिंदी

सरकारी नौकरी

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

