बाड़मेर

राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा: अभ्यर्थियों के लिए यह रहेगा ड्रेस कोड, ये भी बहुत जरूरी अन्यथा नहीं मिलेगा प्रवेश

केन्द्राधीक्षक परीक्षा केन्द्र के गेट बंद होने से पांच मिनट पहले गेट पर आवश्यक रूप से पहुंचें। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के समय अभ्यर्थियों के पहचान पत्र की फोटो और एडमिट कार्ड पर लगी फोटो का चेहरा मिलना जरूरी है।

बाड़मेर

Santosh Trivedi

Sep 17, 2025

Photo- File

बाड़मेर। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर 19 से 21 सितंबर तक 19 परीक्षा केन्द्रों पर 5016 अभ्यर्थियों के लिए दो पारियों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। इस दौरान राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाएं। अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं परीक्षा समन्वयक राजेन्द्रसिंह चांदावत ने मंगलवार को भगवान महावीर टाउन हॉल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा में नियुक्त कार्मिकों के प्रशिक्षण के दौरान यह बात कही।

परीक्षा समन्वयक एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर राजेन्द्रसिंह चांदावत ने कहा कि इस बार परीक्षार्थी प्रश्न पत्र पुस्तिका अपने साथ घर नहीं ले जा सकेंगे और परीक्षा शुरू होने से एक घंटा पहले संबंधित परीक्षा केन्द्र का गेट बंद हो जाएगा।

दो घंटे पहले संबंधित सेंटर पर पहुंचना होगा

उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को परीक्षा से दो घंटे पहले संबंधित सेंटर पर पहुंचना होगा। उन्होंने परीक्षा संबंधित दिशा-निर्देशों की जानकारी देते हुए कहा कि नकल एवं अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम के लिए जिला एवं पुलिस प्रशासन की ओर से माकूल इंतजाम किए गए हैं।

परीक्षा केन्द्रों पर पर्यवेक्षकों के साथ पर्याप्त मात्रा में पुलिस जाब्ता तैनात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा के लिए नियुक्त कार्मिक दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाएं। इसमें किसी तरह की कौताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा कि केन्द्राधीक्षक परीक्षा केन्द्र के गेट बंद होने से पांच मिनट पहले गेट पर आवश्यक रूप से पहुंचें। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के समय अभ्यर्थियों के पहचान पत्र की फोटो और एडमिट कार्ड पर लगी फोटो का चेहरा मिलना जरूरी है, अन्यथा प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

जिंस पहनकर आने की अनुमति नहीं

परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को जिंस पहनकर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा महिला अभ्यर्थियों को बालों में सामान्य रबड़ बैड पहन कर आने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर आना होगा।

अभ्यर्थियों की सख्ती से जांच पड़ताल करने के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। पुरुष अभ्यर्थी को आधी-पूरी बाजू का शर्ट, टी-शर्ट पहन कर आने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। जबकि महिला अभ्यर्थी सलवार सूट, साड़ी, आधी-पूरी बाजू का कुर्ता पहन कर आ सकते हैं।

17 Sept 2025 03:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा: अभ्यर्थियों के लिए यह रहेगा ड्रेस कोड, ये भी बहुत जरूरी अन्यथा नहीं मिलेगा प्रवेश

