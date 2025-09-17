राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा: अभ्यर्थियों के लिए यह रहेगा ड्रेस कोड, ये भी बहुत जरूरी अन्यथा नहीं मिलेगा प्रवेश

बाड़मेर। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर 19 से 21 सितंबर तक 19 परीक्षा केन्द्रों पर 5016 अभ्यर्थियों के लिए दो पारियों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। इस दौरान राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाएं। अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं परीक्षा समन्वयक राजेन्द्रसिंह चांदावत ने मंगलवार को भगवान महावीर टाउन हॉल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा में नियुक्त कार्मिकों के प्रशिक्षण के दौरान यह बात कही।