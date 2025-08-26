Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

RSSB Answer Key: कर्मचारी चयन बोर्ड ने विभिन्न भर्तियों के मास्टर प्रश्न पत्र व उत्तर कुंजियां की जारी

RSSB Answer Key Objection Dates: परीक्षार्थी ऑनलाइन आपत्तियां बोर्ड की वेबसाईट पर 28 अगस्त से 30 अगस्त तक दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि विस्तृत जानकारी बोर्ड की वेबसाइट ww.rssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 26, 2025

RPSC RAS Answer Key

Rajasthan Staff Selection Board: जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2 जून से 16 जून 2025 तक आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के मास्टर प्रश्न पत्र तथा इनकी प्रारम्भिक उत्तर कुंजियों बोर्ड की वेबसाइट www.rssb.rajasthan.gov.in पर जारी की हैं।

इन भर्तियों के मास्टर प्रश्न पत्र व उत्तर कुंजियां जारी

बोर्ड सचिव डॉ. बी.सी. बधाल ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी के विभिन्न संवर्ग के संविदा पद भर्ती परीक्षा-2025 की खण्ड कार्यक्रम अधिकारी, मेडिकल सामाजिक कार्यकर्ता, वरिष्ठ काउन्सलर, लेखा सहायक, फिजियोथेरेपिस्ट सहायक, अस्पताल प्रशासक, रिहेबिलिटेशन कार्यकर्ता, ऑडियोलोजिस्ट, बायो मेडिकल इंजीनियर, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, पब्लिक हैल्थ केयर नर्स, साईकेट्रिक केयर नर्स, डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर, सेक्टर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, कंपाउन्डर आयुर्वेद, फार्मा सहायक, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं नर्स ग्रेड-2 भर्तियां इसमें शामिल हैं। साथ ही, पशुधन सहायक भर्ती-2024 और संविदा लेखा सहायक भर्ती-2024 के मास्टर प्रश्न पत्र तथा इनकी प्रारम्भिक उत्तर कुंजियां भी जारी की गई हैं।

ये भी पढ़ें

Police Action Plan: राजस्थान में कानून व्यवस्था पर सरकार का बड़ा फोकस, बनाए 5 बड़े एक्शन प्लान
जयपुर
image

डॉ. बधाल ने बताया कि परीक्षार्थी ऑनलाइन आपत्तियां बोर्ड की वेबसाईट पर 28 अगस्त से 30 अगस्त तक दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि विस्तृत जानकारी बोर्ड की वेबसाइट www.rssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

ये भी पढ़ें

Teacher Transfers: डोटासरा बोले… ‘अतिवृष्टि से बंद पड़े हैं स्कूल और इधर शिक्षा मंत्रीजी ‘पोस्टिंग कारोबार’ में व्यस्त
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Aug 2025 04:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / RSSB Answer Key: कर्मचारी चयन बोर्ड ने विभिन्न भर्तियों के मास्टर प्रश्न पत्र व उत्तर कुंजियां की जारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.