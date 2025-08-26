RSSB Answer Key: कर्मचारी चयन बोर्ड ने विभिन्न भर्तियों के मास्टर प्रश्न पत्र व उत्तर कुंजियां की जारी

Rajasthan Staff Selection Board: जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2 जून से 16 जून 2025 तक आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के मास्टर प्रश्न पत्र तथा इनकी प्रारम्भिक उत्तर कुंजियों बोर्ड की वेबसाइट www.rssb.rajasthan.gov.in पर जारी की हैं।
बोर्ड सचिव डॉ. बी.सी. बधाल ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी के विभिन्न संवर्ग के संविदा पद भर्ती परीक्षा-2025 की खण्ड कार्यक्रम अधिकारी, मेडिकल सामाजिक कार्यकर्ता, वरिष्ठ काउन्सलर, लेखा सहायक, फिजियोथेरेपिस्ट सहायक, अस्पताल प्रशासक, रिहेबिलिटेशन कार्यकर्ता, ऑडियोलोजिस्ट, बायो मेडिकल इंजीनियर, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, पब्लिक हैल्थ केयर नर्स, साईकेट्रिक केयर नर्स, डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर, सेक्टर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, कंपाउन्डर आयुर्वेद, फार्मा सहायक, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं नर्स ग्रेड-2 भर्तियां इसमें शामिल हैं। साथ ही, पशुधन सहायक भर्ती-2024 और संविदा लेखा सहायक भर्ती-2024 के मास्टर प्रश्न पत्र तथा इनकी प्रारम्भिक उत्तर कुंजियां भी जारी की गई हैं।
डॉ. बधाल ने बताया कि परीक्षार्थी ऑनलाइन आपत्तियां बोर्ड की वेबसाईट पर 28 अगस्त से 30 अगस्त तक दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि विस्तृत जानकारी बोर्ड की वेबसाइट www.rssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।