जयपुर

RSSB ने जारी किया संशोधित परीक्षा कैलेंडर, 11 बड़ी सरकारी भर्तियों की नई तिथियां घोषित

RSSB ने ग्राम विकास अधिकारी, परिचालक, प्लाटून कमांडर, वाहन चालक, जमादार ग्रेड-II, रीट मुख्य, प्रयोगशाला सहायक, कृषि पर्यवेक्षक, CET स्नातक व वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तथा कनिष्ठ लिपिक जैसी बड़ी भर्ती परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर जारी किया है।

जयपुर

Kamal Mishra

Sep 26, 2025

RSSB Exam date
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने वर्ष 2025-26 में आयोजित होने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की नई तिथियां घोषित कर दी हैं। पहले जारी शेड्यूल में आंशिक बदलाव करते हुए बोर्ड ने कुल 11 प्रमुख भर्तियों का संशोधित कार्यक्रम जारी किया है।

इनमें ग्राम विकास अधिकारी, परिचालक, प्लाटून कमांडर, वाहन चालक, जमादार ग्रेड-II, रीट मुख्य, प्रयोगशाला सहायक, कृषि पर्यवेक्षक, CET स्नातक व वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तथा कनिष्ठ लिपिक जैसी बड़ी परीक्षाएं शामिल हैं।

क्यों किया गया बदलाव?

बोर्ड के अनुसार, परीक्षाओं में यह बदलाव प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से किया गया है। कई परीक्षाओं की तिथियां आपस में टकरा रही थीं और राज्य स्तर पर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को भी ध्यान में रखना पड़ा। इस कारण कुछ परीक्षाओं को आगे बढ़ाकर नए दिनांक तय किए गए हैं।

नई परीक्षा तिथियां

  • ग्राम विकास अधिकारी (VDO) भर्ती परीक्षा - 2 नवम्बर 2025
  • परिचालक भर्ती परीक्षा - 6 नवम्बर 2025
  • प्लाटून कमांडर परीक्षा - 22 नवम्बर 2025
  • वाहन चालक परीक्षा - 23 नवम्बर 2025
  • जमादार ग्रेड-II परीक्षा - 27 दिसम्बर 2025
  • रीट मुख्य परीक्षा - 17 से 21 जनवरी 2026
  • प्रयोगशाला सहायक परीक्षा - 22 फरवरी 2026
  • कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा - 8 मार्च 2026
  • CET स्नातक स्तर परीक्षा - 22 फरवरी 2026 (संभावित)
  • CET वरिष्ठ माध्यमिक स्तर परीक्षा - 8 से 10 मई 2026
  • कनिष्ठ लिपिक (LDC) परीक्षा - 5 से 6 जुलाई 2026

अभ्यर्थियों को तैयारी का मिला अतिरिक्त समय

नई तिथियों के ऐलान के बाद अभ्यर्थियों में मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिली है। कई परीक्षार्थियों ने राहत जताई है कि अब उन्हें तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिल जाएगा, जबकि कुछ का कहना है कि बार-बार परीक्षा तिथियों में बदलाव से अध्ययन की रणनीति प्रभावित होती है।

बोर्ड की अपील

चयन बोर्ड ने सभी उम्मीदवारों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक वेबसाइट या अधिकृत सोशल मीडिया हैंडल से ही अपडेट प्राप्त करें। साथ ही, परीक्षार्थियों को सलाह दी गई है कि वे संशोधित तिथियों को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी करें।

जयपुर

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / RSSB ने जारी किया संशोधित परीक्षा कैलेंडर, 11 बड़ी सरकारी भर्तियों की नई तिथियां घोषित

