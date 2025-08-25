संजय दत्त ने CM भजनलाल से की मुलाकात, राधे-राधे लिखे दुपट्टे से हुआ स्वागत; इन मुद्दों पर हुई चर्चा

Rajasthan News: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता संजय दत्त रविवार को मुंबई से जयपुर पहुंचे और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उनके निवास सीएमआर पर शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच राजस्थान में बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देने, फिल्म सिटी के निर्माण और आगामी फिल्म पॉलिसी को लेकर गहन चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री ने संजय दत्त का स्वागत राधे-राधे लिखे दुपट्टे से किया और इस मुलाकात को सोशल मीडिया पर शिष्टाचार भेंट के रूप में साझा किया।
संजय दत्त और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुलाकात का मुख्य उद्देश्य राजस्थान को बॉलीवुड फिल्मों के लिए एक आकर्षक डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, इस दौरान राज्य में फिल्म सिटी के निर्माण को लेकर विचार-विमर्श हुआ। राजस्थान सरकार लंबे समय से एक ऐसी फिल्म सिटी स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है, जो न केवल स्थानीय कलाकारों को अवसर प्रदान करे, बल्कि बॉलीवुड और अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं को भी आकर्षित करे।
इसके अलावा नई फिल्म पॉलिसी को अंतिम रूप देने पर भी चर्चा हुई, जो जल्द ही लॉन्च होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संजय दत्त के साथ अपनी मुलाकात को सकारात्मक बताया और कहा कि राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य को सिनेमा के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। संजय दत्त ने भी राजस्थान की मेजबानी और मुख्यमंत्री के उत्साह की सराहना की।
मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद संजय दत्त अपने पुराने मित्र और जयपुर के मशहूर फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर राज बंसल के घर पहुंचे। राज बंसल ने बताया कि संजय दत्त विशेष रूप से मुख्यमंत्री से मिलने जयपुर आए थे। मुलाकात के बाद उन्होंने बंसल परिवार के साथ कुछ समय बिताया और उनकी पोती के साथ भी बातचीत की।
राज बंसल ने कहा कि संजय जब भी जयपुर आते हैं, हमसे जरूर मिलते हैं। इस बार भी उन्होंने थोड़ा समय हमारे परिवार के साथ बिताया और फिर मुंबई लौट गए। संजय और बंसल परिवार का रिश्ता वर्षों पुराना है।
गौरतलब है कि पहले फिल्म निर्माता केसी बोकाड़िया ने राजस्थान में फिल्म सिटी स्थापित करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट पर ब्रेक लग गया है। राज्य सरकार ने इस योजना को रोक दिया है और अब बड़े प्रोडक्शन हाउस और नामचीन हस्तियों के साथ सहयोग लिया जा रहा है।
सूत्रों के मुताबिक, सरकार का लक्ष्य एक ऐसी फिल्म सिटी का निर्माण करना है, जो विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस हो और बड़े बजट की फिल्मों के लिए उपयुक्त हो। इसके साथ ही, नई फिल्म पॉलिसी के तहत फिल्म निर्माताओं को कर छूट, शूटिंग के लिए आसान परमिट और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।