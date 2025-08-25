संजय दत्त ने CM भजनलाल से की मुलाकात, राधे-राधे लिखे दुपट्टे से हुआ स्वागत; इन मुद्दों पर हुई चर्चा

संजय दत्त और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुलाकात का मुख्य उद्देश्य राजस्थान को बॉलीवुड फिल्मों के लिए एक आकर्षक डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, इस दौरान राज्य में फिल्म सिटी के निर्माण को लेकर विचार-विमर्श हुआ। राजस्थान सरकार लंबे समय से एक ऐसी फिल्म सिटी स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है, जो न केवल स्थानीय कलाकारों को अवसर प्रदान करे, बल्कि बॉलीवुड और अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं को भी आकर्षित करे।