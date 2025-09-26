Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

School Upgradation: राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, खोले 5 नए स्कूल और 8 स्कूल किए क्रमोन्नत, यहां देखें पूरी सूची

Rajasthan budget 2025-26: राजस्थान सरकार का बड़ा कदम, विद्यार्थियों को मिलेगा संस्कृत शिक्षा का नया अवसर, बजट घोषणा 2025-26 पर अमल, संस्कृत शिक्षा का दायरा बढ़ाने की तैयार।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 26, 2025

Madan Dilawar
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। फाइल फोटो- पत्रिका

Sanskrit education: जयपुर। राज्य सरकार ने संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए पांच नए संस्कृत विद्यालय खोलने और आठ विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। यह निर्णय बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के तहत लिया गया है।

राज्य सरकार की बजट घोषणा 2025-26 के अनुसार कोटा जिले की विधानसभा रामगंजमंडी की पंचायत समिति खैराबाद की ग्राम पंचायत सातल खेड़ी के गांव सातलखेड़ी खान सहित पांच जिलों में नए संस्कृत विद्यालय खोले जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। इसी के साथ तीन प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा पांच उच्च प्राथमिक विद्यालय को वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय में आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 से क्रमोन्नत करने की भी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सरकार ने जारी कर दी है।


संस्कृत शिक्षा विभाग के शासन उप सचिव रेखा सांवरिया द्वारा जारी आदेश अनुसार स्वीकृत पांच नवीन संस्कृत प्राथमिक विद्यालय में कोटा जिले के खैराबाद पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सातलखेड़ी के गांव सातल खेड़ी खान, ब्यावर जिले की मसूदा विधानसभा क्षेत्र की पंचायत समिति मसूदा की ग्राम पंचायत शिखरानी में गांव शिखरानी, टोंक जिले की निवाई विधानसभा में पंचायत समिति निवाई की ग्राम पंचायत लालवाड़ी के गांव विजय गोविंदपुरा में, डूंगरपुर जिले की विधानसभा आसपुर की पंचायत समिति साबला की ग्राम पंचायत बोड़ीगामा के गांव बोड़ीगामा तथा भीलवाड़ा जिले की विधानसभा सहाड़ा की पंचायत समिति रायपुर की ग्राम पंचायत नाथडीयावास के गांव भील बस्ती शामिल है।

आठ विद्यालय क्रमोन्नत बजट घोषणा 2025-26 की अनुपालन में तीन प्राथमिक विद्यालयों अजमेर संभाग के नागौर जिले के राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय डोडू, जोधपुर संभाग के जालौर में राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, पुनमाजी,रेबारी का बेरा दादाल तथा भरतपुर संभाग के धौलपुर जिले में राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, पुरानी छावनी को उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नति करने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है।

पांच उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालयों को वरिष्ठ उपाध्याय स्तर पर क्रमोन्नत किया गया है। इसमें कोटा संभाग के बारां जिले का राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय कुंज विहार, गणेश मंदिर, अटरू रोड तथा कोटा संभाग के ही झालावाड़ जिले का राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय नंदपुर, पनवाड़, खानपुर, बीकानेर संभाग में हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा का राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, 3 एमओडी ,अजमेर संभाग के जैतारण जिले के ब्यावर का मातु श्रीमति रुकमा बाई रणछोड़ सिंह राजपुरोहित राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय मोहराई तथा अजमेर संभाग के अजमेर जिले के पीसांगन का राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, पुष्कर शामिल है।

26 Sept 2025 12:01 pm

