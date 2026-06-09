Dr. Satish Poonia : बैंक बैलेंस और ज्वेलरी से लेकर प्रॉपर्टी तक, जानिए सतीश पूनिया के पास कुल कितनी संपत्ति?

Satish Poonia - File PIC
राजस्थान भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति के मुख्य पटल पर सुर्खियों में आ गए हैं। राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) के आधिकारिक उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा दाखिल करने के साथ ही उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति का पूरा ब्यौरा जनता के सामने रख दिया है। निर्वाचन विभाग को दिए गए नवीनतम हलफनामे (Affidavit) के अनुसार, पूनिया परिवार के पास कुल 6.50 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्ति है।राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहने के बावजूद डॉ. सतीश पूनिया की इस वित्तीय घोषणा में कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो उनकी सादगीपूर्ण जीवनशैली को दर्शाते हैं और हैरान भी करते हैं। हलफनामे के मुताबिक, पूनिया के पास खुद की कोई निजी कार नहीं है। वह केवल एक स्कूटर के मालिक हैं, जबकि पारिवारिक गाड़ी उनकी पत्नी के नाम पर नामांकित है।
निर्वाचन विभाग को सौंपे गए शपथ पत्र के अनुसार, यदि केवल चल संपत्ति (Movable Assets) की बात की जाए तो सतीश पूनिया के पास कुल 1.08 करोड़ रुपए की चल संपत्ति मौजूद है। लेकिन जब इस आंकड़े को गहराई से देखा जाता है, तो पता चलता है कि इसमें भी उनकी पत्नी का हिस्सा काफी मजबूत है:
इस नगद और चल संपत्ति के बड़े हिस्से में अलग-अलग बैंक खातों में जमा राशि, सरकारी और गैर-सरकारी बांड्स, शेयर मार्किट इन्वेस्टमेंट और विभिन्न वित्तीय योजनाओं में किए गए निवेश शामिल हैं, जो समय के साथ उनके परिवार की आर्थिक रीढ़ बने हुए हैं।
हलफनामे के सबसे महत्वपूर्ण कॉलम यानी लिक्विड कैश और बैंक डिपॉजिट की स्थिति पर नजर डालें तो पूनिया परिवार के पास कुल मिलाकर 1.22 लाख रुपए की नकदी (Cash in Hand) मौजूद है। इसमें से:
वहीं अगर विभिन्न शेड्यूल्ड बैंकों में जमा पूंजी (Bank Deposits) की बात करें तो पूनिया परिवार के खातों में कुल 51.55 लाख रुपए जमा हैं। इसमें से सतीश पूनिया के व्यक्तिगत नाम पर बैंकों में 29 लाख 98 हजार 257 रुपए जमा हैं, जबकि उनकी पत्नी के नाम पर बने बैंक खातों में कुल 21 लाख 57 हजार 584 रुपए की राशि सुरक्षित रखी गई है।
राजस्थानी समाज में सोने और चांदी के आभूषणों को पारंपरिक और आर्थिक सुरक्षा दोनों दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। डॉ. सतीश पूनिया के हलफनामे में भी आभूषणों (Jewelry) का पूरा विवरण स्पष्ट रूप से दिया गया है। हरियाणा के भाजपा प्रभारी सतीश पूनिया के पास स्वयं के उपयोग के लिए करीब 3 लाख रुपए मूल्य की गोल्ड ज्वेलरी मौजूद है।
इसके विपरीत, उनकी पत्नी के पास पारंपरिक आभूषणों का संग्रह है। हलफनामे के अनुसार, उनकी पत्नी के पास कुल 7.50 लाख रुपए मूल्य के सोने के आभूषण हैं। इसके साथ ही, उनके पास करीब 2.50 लाख रुपए की बाजार कीमत वाले चांदी के प्राचीन और आधुनिक आभूषण भी मौजूद हैं, जो उनके पारिवारिक पैतृक और अर्जित धन का हिस्सा हैं।
डॉ. सतीश पूनिया और उनके परिवार की अचल संपत्ति (Immovable Property) का कुल मूल्य लगभग 5.37 करोड़ रुपए आंका गया है। इसमें से पूनिया के पास स्वयं के नाम पर 4.22 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी के नाम पर 1.15 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है। इस अचल संपत्ति का पूरा भौगोलिक विवरण इस प्रकार है:
हलफनामे का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जहां एक तरफ सतीश पूनिया करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं, वहीं दूसरी तरफ उन पर एक बड़ा वित्तीय दायित्व या कर्ज (Liabilities) भी बकाया है। प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, डॉ. सतीश पूनिया के ऊपर वर्तमान में करीब 1.14 करोड़ रुपए का कर्ज चल रहा है। यह कर्ज विभिन्न बैंकों से लिए गए लोन या व्यक्तिगत व्यावसायिक देनदारियों के रूप में दर्ज है।
एक और दिलचस्प रक्षात्मक तथ्य जो इस हलफनामे से साफ हुआ है, वह है हथियारों (Weapons) का विवरण। राजस्थान के कई बड़े राजनेता जहां अपने पास राइफल, पिस्टल या रिवॉल्वर जैसे हथियार रखने के शौकीन होते हैं, वहीं डॉ. सतीश पूनिया और उनकी पत्नी के पास सुरक्षा के लिहाज से कोई भी निजी हथियार नहीं है। हलफनामे में हथियारों वाला कॉलम पूरी तरह से खाली यानी 'शून्य' दर्शाया गया है।
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