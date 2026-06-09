Dr. Satish Poonia : बैंक बैलेंस और ज्वेलरी से लेकर प्रॉपर्टी तक, जानिए सतीश पूनिया के पास कुल कितनी संपत्ति?

राजस्थान भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति के मुख्य पटल पर सुर्खियों में आ गए हैं। राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) के आधिकारिक उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा दाखिल करने के साथ ही उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति का पूरा ब्यौरा जनता के सामने रख दिया है। निर्वाचन विभाग को दिए गए नवीनतम हलफनामे (Affidavit) के अनुसार, पूनिया परिवार के पास कुल 6.50 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्ति है।राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहने के बावजूद डॉ. सतीश पूनिया की इस वित्तीय घोषणा में कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो उनकी सादगीपूर्ण जीवनशैली को दर्शाते हैं और हैरान भी करते हैं। हलफनामे के मुताबिक, पूनिया के पास खुद की कोई निजी कार नहीं है। वह केवल एक स्कूटर के मालिक हैं, जबकि पारिवारिक गाड़ी उनकी पत्नी के नाम पर नामांकित है।