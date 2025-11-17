Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan : सऊदी अरब में 42 भारतीय जिंदा जले, सचिन पायलट ने प्रकट किया दुख

Rajasthan : सऊदी अरब में सोमवार अलसुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। मदीना जा रही एक बस, डीजल टैंकर से भिड़ गई। जिसके बाद भयंकर आग लग गई। इस हादसे में 42 भारतीय यात्रियों की मौत हो गई। इस सूचना के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने दुख प्रकट किया।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 17, 2025

Saudi Arabia 42 Indians burnt alive Rajasthan Sachin Pilot expressed grief

सचिन पायलट ने दुख प्रकट किया। फोटो पत्रिका

Rajasthan : सऊदी अरब में सोमवार को अलसुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। मदीना जा रही एक बस, डीजल टैंकर भिड़ गई। जिसके बाद भयंकर आग लग गई। इस हादसे में 42 भारतीय यात्रियों की मौत हो गई। इस सूचना के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने दुख प्रकट किया।

सचिन पायलट ने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा कि सऊदी अरब के मदीना में हुए बस हादसे में कई भारतीय नागरिकों की मृत्यु एवं घायल होने का समाचार अत्यंत दुःखद एवं हृदयविदारक है। इस दुर्घटना में अपने परिजनों को खोने वाले नागरिकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं, ईश्वर उन्हें यह आघात सहने का संबल प्रदान करें। मैं ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं।

करीब 42 भारतीयों की मौत

सऊदी अरब में सोमवार तड़के एक भीषण सड़क हादसा हुआ। जिसमें कम से कम 42 भारतीय उमरा यात्रियों के मारे जाने की आशंका है। इनमें से कई यात्रियों के तेलंगाना के हैदराबाद से होने की जानकारी मिली है। हादसा तब हुआ जब मक्का से मदीना जा रही एक बस मुफ्रिहात इलाके के पास एक डीजल टैंकर से टकरा गई। जिसके बाद भयंकर आग लग गई। हादसे में मारे गए लोगों में 20 महिलाएं और 11 बच्चे भी शामिल है।

17 Nov 2025 02:04 pm

Rajasthan : सऊदी अरब में 42 भारतीय जिंदा जले, सचिन पायलट ने प्रकट किया दुख

