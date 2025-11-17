Rajasthan : सऊदी अरब में 42 भारतीय जिंदा जले, सचिन पायलट ने प्रकट किया दुख

सऊदी अरब में सोमवार तड़के एक भीषण सड़क हादसा हुआ। जिसमें कम से कम 42 भारतीय उमरा यात्रियों के मारे जाने की आशंका है। इनमें से कई यात्रियों के तेलंगाना के हैदराबाद से होने की जानकारी मिली है। हादसा तब हुआ जब मक्का से मदीना जा रही एक बस मुफ्रिहात इलाके के पास एक डीजल टैंकर से टकरा गई। जिसके बाद भयंकर आग लग गई। हादसे में मारे गए लोगों में 20 महिलाएं और 11 बच्चे भी शामिल है।