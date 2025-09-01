‘धर्म बदलने वालों का SC-ST आरक्षण खत्म हो’- मंत्री किरोड़ी लाल; SI भर्ती रद्द को लेकर भी दिया बयान

Rajasthan Politics: कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सोमवार को विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार धर्मांतरण के खिलाफ विधेयक ला रही है। मैंने यह सुझाव दिया है कि एससी-एसटी के जो लोग धर्म बदल रहे हैं। उनका आरक्षण खत्म होना चाहिए।
मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि एससी-एसटी का व्यक्ति चाहे खुशी से धर्मांतरण करे या फिर बलपूर्वक। उसके आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। कैबिनेट की बैठक में भी उन्होंने यह सुझाव दिया था। मीणा ने कहा कि आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण होता है। यह नहीं होना चाहिए कि आप एसटी आरक्षण का फायदा भी उठाएं और विदेशी सहायता का भी फायदा उठाएं।
कृषि मंत्री ने कहा कि एसआई भर्ती दुबारा होनी चाहिए। इस बारे में फैसला सरकार और संगठन को करना है। मीणा ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि अगर परीक्षा में एक भी व्यक्ति गलत तरीके से चयनित हो जाता है तो पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह बात सही है कि जो लोग मेहनत कर एसआई बने। उनका समय खराब हुआ है। लेकिन, कोर्ट का जो आदेश हो गया है तो अब वे कुछ नहीं कर सकते। युवा मेहनत करें। पहले भी पास हो गए थे। इस बार भी हो जाएंगे।