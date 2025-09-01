‘धर्म बदलने वालों का SC-ST आरक्षण खत्म हो’- मंत्री किरोड़ी लाल; SI भर्ती रद्द को लेकर भी दिया बयान

कृषि मंत्री ने कहा कि एसआई भर्ती दुबारा होनी चाहिए। इस बारे में फैसला सरकार और संगठन को करना है। मीणा ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि अगर परीक्षा में एक भी व्यक्ति गलत तरीके से चयनित हो जाता है तो पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह बात सही है कि जो लोग मेहनत कर एसआई बने। उनका समय खराब हुआ है। लेकिन, कोर्ट का जो आदेश हो गया है तो अब वे कुछ नहीं कर सकते। युवा मेहनत करें। पहले भी पास हो गए थे। इस बार भी हो जाएंगे।