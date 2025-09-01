Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

‘धर्म बदलने वालों का SC-ST आरक्षण खत्म हो’- मंत्री किरोड़ी लाल; SI भर्ती रद्द को लेकर भी दिया बयान

कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि एससी-एसटी का व्यक्ति चाहे खुशी से धर्मांतरण करे या फिर बलपूर्वक। उसके आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए।

जयपुर

Lokendra Sainger

Sep 01, 2025

kirodilal meena news
Photo- Patrika Network (File Photo)

Rajasthan Politics: कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सोमवार को विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार धर्मांतरण के खिलाफ विधेयक ला रही है। मैंने यह सुझाव दिया है कि एससी-एसटी के जो लोग धर्म बदल रहे हैं। उनका आरक्षण खत्म होना चाहिए।

मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि एससी-एसटी का व्यक्ति चाहे खुशी से धर्मांतरण करे या फिर बलपूर्वक। उसके आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। कैबिनेट की बैठक में भी उन्होंने यह सुझाव दिया था। मीणा ने कहा कि आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण होता है। यह नहीं होना चाहिए कि आप एसटी आरक्षण का फायदा भी उठाएं और विदेशी सहायता का भी फायदा उठाएं।

ये भी पढ़ें

SI भर्ती रद्द को लेकर राजपूत सभा का विरोध-प्रदर्शन, CM के नाम सौंपा ज्ञापन; बोले- ‘कोर्ट के फैसले की समीक्षा करे सरकार’
जोधपुर
cancellation of SI recruitment

SI भर्ती दुबारा होनी चाहिए

कृषि मंत्री ने कहा कि एसआई भर्ती दुबारा होनी चाहिए। इस बारे में फैसला सरकार और संगठन को करना है। मीणा ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि अगर परीक्षा में एक भी व्यक्ति गलत तरीके से चयनित हो जाता है तो पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह बात सही है कि जो लोग मेहनत कर एसआई बने। उनका समय खराब हुआ है। लेकिन, कोर्ट का जो आदेश हो गया है तो अब वे कुछ नहीं कर सकते। युवा मेहनत करें। पहले भी पास हो गए थे। इस बार भी हो जाएंगे।

ये भी पढ़ें

जयपुर में पहला कृत्रिम बारिश का प्रयोग सफल, रामगढ़ बांध इलाके में उड़ाए गए 2 ड्रोन… 40 मिनट बरसे बादल
जयपुर
Artificial Rain

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Sept 2025 07:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / ‘धर्म बदलने वालों का SC-ST आरक्षण खत्म हो’- मंत्री किरोड़ी लाल; SI भर्ती रद्द को लेकर भी दिया बयान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट