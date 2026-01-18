Scholarship Scheme: राजस्थान में छात्रवृत्ति पाने का मौका: लाभ लेने से पहले जानें ये 10 जरूरी नियम

1 OTR पंजीकरण अनिवार्य नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर One Time Registration करना जरूरी है।

2 e-KYC और फेस ऑथेंटिकेशन NSP OTR APP व AadharfaceRD APP से सत्यापन अनिवार्य है।

3 जन आधार अपडेट विद्यार्थी की व्यक्तिगत जानकारी जन आधार पोर्टल पर अद्यतन होनी चाहिए।

4 दस्तावेजों में समान जानकारी आधार, जन आधार और सभी प्रमाण पत्रों में विवरण समान होना चाहिए।

5 परिवार की आय अपडेट जन आधार में परिवार के सभी सदस्यों की आय अद्यतन होनी आवश्यक है।

6 श्रेणी व प्रमाण पत्र अपलोड APL/BPL श्रेणी, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड होना जरूरी है।

7 आधार सीडेड बैंक खाता DBT सक्षम आधार से जुड़ा बैंक खाता ही आवेदन में दर्ज करें।

8 बायोमैट्रिक मशीन पंजीकरण शिक्षण संस्थान द्वारा बायोमैट्रिक मशीन का पंजीकरण अनिवार्य है।

9 संस्थान प्रोफाइल अपडेट कोर्स मैपिंग व मान्यता अनुमोदन समय पर पूरा होना चाहिए।