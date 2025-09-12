Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

School Education: टीसी में देरी पर शिक्षा निदेशालय सख्त, प्राइवेट स्कूलों पर होगी कार्रवाई

Rajasthan Education Department,: विद्यार्थियों का मूलभूत अधिकार है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, रोका तो उठाने होंगे सख्त कदम, अभिभावकों की शिकायतों पर कार्रवाई, जिला शिक्षा अधिकारियों को मिले निर्देश।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 12, 2025

Rajasthan Education Department for Rakshabandhan New order know what it is
फाइल फोटो पत्रिका

Transfer Certificate: जयपुर. प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने गैर सरकारी स्कूलों द्वारा विद्यार्थियों को ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) जारी करने में की जा रही देरी और अनियमितताओं पर कड़ा रुख अपनाया है।
निदेशक सीताराम जाट की ओर से जारी आदेश में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (प्रारंभिक एवं माध्यमिक) को निर्देश दिए गए हैं कि निजी स्कूल विद्यार्थियों को समय पर और बिना किसी बाधा के टीसी प्रदान करें।

हाल ही में कई अभिभावकों की ओर से शिकायतें सामने आई थीं कि प्राइवेट स्कूल बकाया फीस, प्रबंधन विवाद या अन्य कारणों का हवाला देकर टीसी जारी करने में देरी कर रहे हैं। इससे विद्यार्थियों को अन्य स्कूलों में प्रवेश लेने में कठिनाई हो रही है और उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

निदेशालय ने इन शिकायतों को गंभीर मानते हुए स्पष्ट किया है कि टीसी जारी करना विद्यार्थी का मूलभूत अधिकार है और किसी भी परिस्थिति में इसे रोका नहीं जा सकता। यदि कोई निजी स्कूल आदेशों की अवहेलना करता है, तो उसके खिलाफ राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989, नियम 1993 और संशोधित नियम 2011 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

Bisalpur Dem: 50 दिन से खुले हुए हैं बीसलपुर बांध के गेट, इतनी निकासी कि 3 बार लबालब हो जाता बांध
जयपुर
image

ये भी पढ़ें

Good News: निवेशकों के लिए खुशखबरी, 7,000 भूखण्डों पर मिलेगा विशेष अवसर, आवेदन प्रक्रिया 12 सितम्बर से शुरू
जयपुर
CM Bhajanlal Sharma

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Sept 2025 12:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / School Education: टीसी में देरी पर शिक्षा निदेशालय सख्त, प्राइवेट स्कूलों पर होगी कार्रवाई

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.