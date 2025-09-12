School Education: टीसी में देरी पर शिक्षा निदेशालय सख्त, प्राइवेट स्कूलों पर होगी कार्रवाई

Transfer Certificate: जयपुर. प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने गैर सरकारी स्कूलों द्वारा विद्यार्थियों को ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) जारी करने में की जा रही देरी और अनियमितताओं पर कड़ा रुख अपनाया है।

निदेशक सीताराम जाट की ओर से जारी आदेश में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (प्रारंभिक एवं माध्यमिक) को निर्देश दिए गए हैं कि निजी स्कूल विद्यार्थियों को समय पर और बिना किसी बाधा के टीसी प्रदान करें।