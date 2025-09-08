School Holiday 9 September: भारी बारिश के चलते नौ सितम्बर को इस जिले में रहेगा स्कूलों में अवकाश

school holiday: जयपुर। भारतीय मौसम विभाग ने जिले में भारी वर्षा की संभावना जताई है। इस चेतावनी के मद्देनज़र जैसलमेर जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया और मंगलवार को कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए सभी सरकारी और गैर-सरकारी विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया।
जिला कलक्टर प्रताप सिंह ने निर्देश दिए कि विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों के समस्त शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारी निर्धारित समयानुसार उपस्थित रहें।
यह कदम विद्यार्थियों की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन प्रावधानों को ध्यान में रखकर उठाया गया। आदेश में स्पष्ट किया गया कि यदि किसी भी सरकारी या निजी विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्र ने इस निर्देश की अवहेलना की तो नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी