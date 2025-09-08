Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

School Holiday 9 September: भारी बारिश के चलते नौ सितम्बर को इस जिले में रहेगा स्कूलों में अवकाश

Heavy rain in Rajasthan: जैसलमेर जिले में रहेगा स्कूलों में नौ सितम्बर का अवकाश

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 08, 2025

school holiday
Photo- Meta AI

school holiday: जयपुर। भारतीय मौसम विभाग ने जिले में भारी वर्षा की संभावना जताई है। इस चेतावनी के मद्देनज़र जैसलमेर जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया और मंगलवार को कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए सभी सरकारी और गैर-सरकारी विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया।

जिला कलक्टर प्रताप सिंह ने निर्देश दिए कि विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों के समस्त शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारी निर्धारित समयानुसार उपस्थित रहें।

यह कदम विद्यार्थियों की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन प्रावधानों को ध्यान में रखकर उठाया गया। आदेश में स्पष्ट किया गया कि यदि किसी भी सरकारी या निजी विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्र ने इस निर्देश की अवहेलना की तो नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी

ये भी पढ़ें

RPSC Exam: आरपीएससी का दावा, 7 लेयर सुरक्षा व्यवस्था में रहते हैं प्रश्न-पत्र, अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्ती
जयपुर
RPSC Exam

ये भी पढ़ें

Farmers Welfare: किसानों को मिली 226 करोड़ रुपए की सौगातें, सड़क और मंडी विकास कार्यों का शिलान्यास-लोकार्पण
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Sept 2025 08:47 pm

Published on:

08 Sept 2025 08:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / School Holiday 9 September: भारी बारिश के चलते नौ सितम्बर को इस जिले में रहेगा स्कूलों में अवकाश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.