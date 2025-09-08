School Holiday 9 September: भारी बारिश के चलते नौ सितम्बर को इस जिले में रहेगा स्कूलों में अवकाश

school holiday: जयपुर। भारतीय मौसम विभाग ने जिले में भारी वर्षा की संभावना जताई है। इस चेतावनी के मद्देनज़र जैसलमेर जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया और मंगलवार को कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए सभी सरकारी और गैर-सरकारी विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया।