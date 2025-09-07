School Holiday: भारी बारिश के चलते राजस्थान के 3 जिलों में 8 सितम्बर को रहेगा स्कूलों में अवकाश, आदेश जारी

Rajasthan Heavy Rainfall: राजस्थान में इस समय कई जिलों में भारी बारिश हो रही हैै। कहीं-कहीं अतिभारी बारिश की चेतावनी दी हुई है। मौसम विभाग की इन चेतावनी के चलते रविवार को राजस्थान के तीन जिलों में राजकीय व गैर राजकीय स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है।

मौसम विभाग के अनुसार आठ सितम्बर को डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, सलूम्बर, उदयपुर, जोधपुर, पाली व फलौदी में भारी बारिश की संभावना है। वहीं सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर व जालोर में अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है।