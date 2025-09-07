Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

School Holiday: भारी बारिश के चलते राजस्थान के 3 जिलों में 8 सितम्बर को रहेगा स्कूलों में अवकाश, आदेश जारी

School Holiday Rajasthan: मौसम विभाग के अनुसार आठ सितम्बर को डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, सलूम्बर, उदयपुर, जोधपुर, पाली व फलौदी में भारी बारिश की संभावना है। वहीं सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर व जालोर में अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 07, 2025

school-holiday-2
स्कूलों की छुट्टी। पत्रिका फाइल फोटो

Rajasthan Heavy Rainfall: राजस्थान में इस समय कई जिलों में भारी बारिश हो रही हैै। कहीं-कहीं अतिभारी बारिश की चेतावनी दी हुई है। मौसम विभाग की इन चेतावनी के चलते रविवार को राजस्थान के तीन जिलों में राजकीय व गैर राजकीय स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है।
मौसम विभाग के अनुसार आठ सितम्बर को डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, सलूम्बर, उदयपुर, जोधपुर, पाली व फलौदी में भारी बारिश की संभावना है। वहीं सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर व जालोर में अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

उदयपुर,जालोर व डूंगरपुर में स्कूलों में अवकाश

आठ सितम्बर को भारी व अतिभारी बारिश को देखते हुए उदयपुर, जालोर व डूूंगरपुर जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। जालोर जिला शिक्षा अधिकारी ने जिला कलक्टर के हवाले से बताया कि जिले में अत्यधिक वर्षा व मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए विद्यार्थी हित व विद्यार्थी सुरक्षा की दृष्टि से जिले में संचालित कक्षा एक से 12 के समस्त राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों में आठ सितम्बर को एक दिन का शैक्षणिक अवकाश रहेगा।

ये भी पढ़ें

RED Alert 7 September: जालौर, सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा व उदयपुर जिलों में आज “बादलों का कहर” की संभावना
खास खबर
heavy rain in rajasthan

उदयपुर जिले में नगर निगम उदयपुर परिसीमा में विद्यालयों के अलावा जिले में सभी विद्यालयों में सोमवार 8 सितंबर को रहेगा अवकाश रहेगा। इस संबंध में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने आदेश जारी किए हैं।

ये भी पढ़ें

Monsoon update: राजस्थान में “कहर” के बाद अब “राहत”, 9 से 15 सितम्बर तक बारिश की संभावना नहीं
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Sept 2025 07:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / School Holiday: भारी बारिश के चलते राजस्थान के 3 जिलों में 8 सितम्बर को रहेगा स्कूलों में अवकाश, आदेश जारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट