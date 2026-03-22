School Result: सरकारी स्कूलों में परीक्षा परिणाम की तैयारी तेज, 25 मार्च को आएगा रिजल्ट

shala darpan news: जयपुर। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में वार्षिक परीक्षा परिणाम को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। शिक्षा विभाग ने शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यार्थियों के अंक दर्ज करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम 25 मार्च को जारी किया जाएगा, जिसके लिए सभी स्कूलों को समयबद्ध तरीके से अंक अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं।

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी शिक्षकों और संस्था प्रधानों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अंक प्रविष्टि सुनिश्चित करनी होगी, ताकि परिणाम समय पर जारी किया जा सके। अंक प्रविष्टि की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से की जा रही है, जिससे पारदर्शिता और सटीकता बनी रहे। विभाग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की त्रुटि से बचने के लिए अंक दर्ज करते समय विशेष सावधानी बरती जाए।