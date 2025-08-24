जयपुर में दो दिन स्कूल रहेंगे बंद, कलक्टर ने किया अवकाश घोषित, भारी बारिश का का दिखा असर

कंट्रोल रूम में अब तक 400 से अधिक जलभराव और बिजली गुल होने की शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। मौसम विभाग ने जयपुर जिले सहित कई हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे तक रुक-रुक कर बारिश जारी रहने की संभावना है।प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। भारी बारिश और जलभराव को देखते हुए निगम और पुलिस की टीमें लगातार मौके पर तैनात हैं।