जयपुर में दो दिन स्कूल रहेंगे बंद, कलक्टर ने किया अवकाश घोषित, भारी बारिश का का दिखा असर

राजधानी जयपुर में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए दो दिनों का अवकाश घोषित किया है। जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी ने आदेश जारी कर बताया कि 25 अगस्त और 26 अगस्त को जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों, राजकीय एवं गैर-राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए अवकाश रहेगा।
शनिवार रात से जारी बारिश ने शहर में जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। कई इलाकों में पानी भर गया है जिससे यातायात प्रभावित हुआ। सुबह से ही लोग जलभराव और गड्ढों से जूझते नजर आए। कई वाहन पानी और कीचड़ में फंस गए, वहीं कुछ जगह गाड़ियां गड्ढों में गिर गईं। न्यू सांगानेर रोड, कालवाड़ रोड, झोटवाड़ा सहित कई इलाकों से ऐसी घटनाएं सामने आईं।
कलेक्टर डॉ. सोनी ने रविवार सुबह शहर का दौरा किया और जलभराव वाले स्थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने निगम और संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि बारिश के चलते सुरक्षा कारणों से स्कूल बंद रखे गए हैं, ताकि बच्चों को किसी तरह की परेशानी न हो।
कंट्रोल रूम में अब तक 400 से अधिक जलभराव और बिजली गुल होने की शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। मौसम विभाग ने जयपुर जिले सहित कई हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे तक रुक-रुक कर बारिश जारी रहने की संभावना है।प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। भारी बारिश और जलभराव को देखते हुए निगम और पुलिस की टीमें लगातार मौके पर तैनात हैं।