Jaipur Accident: एसयूवी की टक्कर से स्कूटी सवार युवक की मौत, महिला घायल, 18 वर्षीय युवती डिटेन

पुलिस के अनुसार मृतक पारस व्यास (23) नटराज नगर, इमली वाला फाटक का रहने वाला था। वह मंगलवार रात करीब 10 बजे अपनी बुआ नंदिनी शर्मा को लेकर स्कूटी से विधानसभा के पास स्थित एक निजी अस्पताल के सामने से गुजर रहा था। उसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही एक एसयूवी ने स्कूटी को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पारस और नंदिनी दोनों सड़क पर दूर जा गिरे। एसयूवी आगे बढ़ी और दो अन्य कारों को भी टक्कर मारकर रुकी। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।