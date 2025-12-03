3 दिसंबर 2025,

बुधवार

जयपुर

Jaipur Accident: एसयूवी की टक्कर से स्कूटी सवार युवक की मौत, महिला घायल, 18 वर्षीय युवती डिटेन

जयपुर के ज्योति नगर थाना इलाके में एक एसयूवी ने स्कूटी समेत तीन वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई, जबकि पीछे बैठी उसकी बुआ गंभीर रूप से घायल हो गईं।

जयपुर

Dec 03, 2025

फोटो पत्रिका नेटवर्क

जयपुर। ज्योति नगर थाना इलाके में एक एसयूवी ने स्कूटी समेत तीन वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई, जबकि पीछे बैठी उसकी बुआ गंभीर रूप से घायल हो गईं। पुलिस ने एसयूवी चलाने वाली 18 वर्षीय युवती को मौके से डिटेन कर लिया और उससे पूछताछ की जा रही है।

पुलिस के अनुसार मृतक पारस व्यास (23) नटराज नगर, इमली वाला फाटक का रहने वाला था। वह मंगलवार रात करीब 10 बजे अपनी बुआ नंदिनी शर्मा को लेकर स्कूटी से विधानसभा के पास स्थित एक निजी अस्पताल के सामने से गुजर रहा था। उसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही एक एसयूवी ने स्कूटी को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पारस और नंदिनी दोनों सड़क पर दूर जा गिरे। एसयूवी आगे बढ़ी और दो अन्य कारों को भी टक्कर मारकर रुकी। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

सूचना मिलने पर ज्योति नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एसएमएस अस्पताल भिजवाया। पारस को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नंदिनी के पैर में गंभीर चोटें आई हैं। उसका एसएमएस अस्पताल में उपचार चल रहा है।

मां के नाम से रजिस्टर्ड वाहन

पुलिस जांच में सामने आया कि हादसा करने वाली एसयूवी जगतपुरा निवासी छात्रा भव्या चौधरी चला रही थी। वाहन उसकी मां प्रिया चौधरी के नाम से रजिस्टर्ड है। भव्या क्रिकेट खेलती है और आरसीए अकादमी की ओर जा रही थी। बताया गया कि तेज रफ्तार के कारण वाहन पर उसका नियंत्रण बिगड़ गया और उसने लगातार तीन वाहनों को टक्कर मार दी।

Updated on:

03 Dec 2025 09:29 pm

Published on:

03 Dec 2025 09:28 pm

