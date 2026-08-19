राजस्थान में चर्चा में है ये तबादला, शाहपुरा SDM का 7 दिन में हो गया ट्रांसफर, अरविन्द कविया की जगह JP बैरवा को लगाया

SDM Arvind Kavia Transfer: निकाय चुनाव से पहले राजस्थान सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले किए हैं। जारी हुई स्थानांतरण सूची में शाहपुरा उपखंड अधिकारी अरविन्द कविया का महज सात दिन में ही तबादला कर दिया गया। कविया को थानागाजी एसडीएम लगाया गया है। वहीं शाहपुरा में जेपी बैरवा को नया एसडीएम नियुक्त किया गया है। एसडीएम का इतने कम समय में तबादला होना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रशासनिक फेरबदल के तहत शाहपुरा में एक साथ कई अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। ऐसे में स्थानीय स्तर पर एसडीएम के इतने कम समय में स्थानांतरण को लेकर लोगों के बीच चर्चा बनी हुई है।