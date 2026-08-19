Rajasthan Nikay Chunav: टिकट के लिए नेताओं के दरबार में दावेदार, टिकट नहीं मिला तो बतौर निर्दलीय ठोकेंगे ताल

इसी तरह जमवारामगढ़ और कानोता में एससी वर्ग के दावेदार भी नए विकल्प तलाश रहे हैं। टिकट की चाह रखने वाले दावेदार भाजपा और कांग्रेस के स्थानीय, जिला एवं प्रदेश स्तर के नेताओं से सम्पर्क कर रहे हैं। दोनों दल मजबूत जनाधार और जीत की संभावना वाले चेहरों की तलाश में जुटे हैं। दावेदार अपने पक्ष में समर्थन जुटाने के साथ राजनीतिक समीकरण साधने में लगे हैं।