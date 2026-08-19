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जयपुर

पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर के घर चोरों का धावा, कीमती सामान पर हाथ साफ़, CCTV खंगाल रही पुलिस

जयपुर में कांग्रेस के पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर के घर हुई चोरी। जगतपुरा स्थित मकान का ताला तोड़कर कीमती सामान व जेवर ले गए चोर। पुलिस ने दर्ज की FIR।
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जयपुर

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Nakul Devarshi

Aug 19, 2026

former minister babulal nagar jaipur house burglary case

Ex Minister Babulal Nagar - File PC

जयपुर के पॉश और वीआईपी इलाकों में चोरी की बढ़ती घटनाओं ने स्थानीय निवासियों और सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। इसी बीच खोह नागोरियान थाना क्षेत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर के आवास को अज्ञात चोरों ने अपना निशाना बनाया है। पूर्व मंत्री नागर के जगतपुरा के इंदिरा गांधी नगर सेक्टर-1 स्थित मकान में उस समय चोरी की यह वारदात हुई जब घर पूरी तरह से सूना था। चोरों ने इसका फ़ायदा उठाया और घर में रखे कीमती सामान और आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। इस घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर की शिकायत पर खोह नागोरियान थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की गहन तफ्तीश शुरू कर दी है।

राजधानी के सुरक्षित माने जाने वाले आवासीय क्षेत्रों में इस तरह की घटना सामने आने के बाद स्थानीय निवासियों में सुरक्षा को लेकर चिंता का माहौल है। पुलिस की विशेष टीमें अब इलाके के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही हैं।

खोह नागोरियान पुलिस ने दर्ज की FIR

घटना के संदर्भ में पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर द्वारा दी गई लिखित शिकायत के आधार पर स्थानीय पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया। खोह नागोरियान थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अज्ञात बदमाशों के खिलाफ आधिकारिक आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया है।

पुलिस द्वारा एफआईआर संख्या 490/2026 के तहत बीएनएस 2023 की धारा 305(A) में चोरी का केस दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी सहायक उप-निरीक्षक (ASI) वीरेंद्र चौधरी को सौंपी गई है, जो अपनी टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण कर चुके हैं।

सूने मकान को बनाया निशाना

पुलिस से प्राप्त शुरुआती जानकारी के अनुसार, जगतपुरा के इंदिरा गांधी नगर स्थित सेक्टर-1 में स्थित यह मकान पिछले कुछ समय से सूना पड़ा हुआ था। चोरों ने इसी बात का फायदा उठाकर घर के मुख्य ताले तोड़े और अंदर प्रवेश किया।

घर के भीतर रखी अलमारियों और लॉकर के ताले टूटे हुए पाए गए, जिससे सामान अस्त-व्यस्त पड़ा मिला। शुरुआती आकलन में घर में रखे गहने और अन्य महत्वपूर्ण कीमती सामान चोरी होने की बात सामने आई है। पुलिस के साथ-साथ फॉरेंसिक और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर महत्वपूर्ण साक्ष्य और उंगलियों के निशान एकत्र किए हैं।

    सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

    जयपुर पुलिस की जांच टीम घटना स्थल के आसपास की कॉलोनियों और मुख्य सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग को खंगाल रही है। जांच अधिकारी एएसआई वीरेंद्र चौधरी के अनुसार, संदिग्धों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए देर रात और तड़के के समय के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इसके साथ ही इलाके में सक्रिय पुराने नकबजनों और संदिग्ध अपराधियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही चोरी की इस वारदात का पर्दाफाश कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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    Updated on:

    19 Aug 2026 02:24 pm

    Published on:

    19 Aug 2026 02:24 pm

    Hindi News / Rajasthan / Jaipur / पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर के घर चोरों का धावा, कीमती सामान पर हाथ साफ़, CCTV खंगाल रही पुलिस

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