पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर के घर चोरों का धावा, कीमती सामान पर हाथ साफ़, CCTV खंगाल रही पुलिस

जयपुर के पॉश और वीआईपी इलाकों में चोरी की बढ़ती घटनाओं ने स्थानीय निवासियों और सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। इसी बीच खोह नागोरियान थाना क्षेत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर के आवास को अज्ञात चोरों ने अपना निशाना बनाया है। पूर्व मंत्री नागर के जगतपुरा के इंदिरा गांधी नगर सेक्टर-1 स्थित मकान में उस समय चोरी की यह वारदात हुई जब घर पूरी तरह से सूना था। चोरों ने इसका फ़ायदा उठाया और घर में रखे कीमती सामान और आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। इस घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर की शिकायत पर खोह नागोरियान थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की गहन तफ्तीश शुरू कर दी है।