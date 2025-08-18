World Photography Day: रेगिस्तान से राजमहल तक, कैमरे में कैद हुआ राजस्थान का अनोखा रंग, देखें 10 तस्वीरें

अगर आप भारत की सांस्कृतिक धरोहर को करीब से देखना चाहते हैं तो राजस्थान का पुष्कर मेला (Pushkar Mela 2024) आपके लिए एक शानदार अनुभव हो सकता है। यह मेला हर साल नवंबर महीने में लगता है। यह न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे भारत के सबसे बड़े और खास मेलों में से एक माना जाता है।