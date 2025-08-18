World Photography Day: रेगिस्तान से राजमहल तक, कैमरे में कैद हुआ राजस्थान का अनोखा रंग, देखें 10 तस्वीरें

लेंस की नजर से दुनिया को देखना एक अनोखी कला है, जो क्षणों को सदा के लिए अमर बना देती है। हर तस्वीर अपने भीतर एक कहानी समेटे होती है, जो शब्दों से कहीं ज्यादा असर छोड़ती है।
विश्व फोटोग्राफी दिवस इसी कला और संवेदनशील दृष्टिकोण का उत्सव है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि फोटोग्राफी सिर्फ क्लिक करना नहीं बल्कि जीवन को नए नजरिए से समझना और महसूस करना है। World Photography Day पर पेश है राजस्थान की 10 खूबसूरत तस्वीरें...।
सम के धोरों के लिए प्रसिद्ध जैसलमेर शहर के बीचों-बीच स्थित है पांच हवेलियों का समूह, जिन्हें पटवा हवेली भी कहा जाता है। बताते हैैं कि सन 1805 में सेठ गुमानचंद पटवा ने अपने पांच बेटों के लिए इन आलीशान हवेलियों का निर्माण कराया था।
अगर आप भारत की सांस्कृतिक धरोहर को करीब से देखना चाहते हैं तो राजस्थान का पुष्कर मेला (Pushkar Mela 2024) आपके लिए एक शानदार अनुभव हो सकता है। यह मेला हर साल नवंबर महीने में लगता है। यह न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे भारत के सबसे बड़े और खास मेलों में से एक माना जाता है।
पुष्कर मेले में मटकी दौड़ का नजारा। आपको बता दें कि इस मेले में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक आते हैं।
अगर आप नेचर और वन्यजीवों की शौकीन हैं, तो आपके लिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जन्नत से कम नहीं है। यह उत्तर भारत के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यह उद्यान दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, जो जयपुर से लगभग 130 किलोमीटर दूर है।
राजस्थान में डूबते सूरज का नजारा।
जब मावठे से आमेर फोर्ट को कैमरे में कैद किया जाता है, तो इसकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती है।
सर्दियों में जैसलमेर में सम के धोरों के बीच लगे टैंट हाउस।
ड्रोन से जयपुर के जलमहल का लिया गया विहंगम दृश्य।
अगर आप भी नेचर और महलों की फोटोग्राफी के शौकीन हैं, तो जलमहल आपके लिए यादगार बन जाएगा।
जैसलमेर में पुरानी छतरियां और आधुनिक विंड मिल की तस्वीर। (सभी फोटो- पत्रिका)