Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

World Photography Day: रेगिस्तान से राजमहल तक, कैमरे में कैद हुआ राजस्थान का अनोखा रंग, देखें 10 तस्वीरें

कहते हैं कि जब तस्वीरें दिल से खीचीं जाती हैं, तो मानो ऐसा लगता है कि वह बोल उठेंगी। देखिए राजस्थान की खूबसूरत तस्वीरें।

जयपुर

Rakesh Mishra

Aug 18, 2025

World Photography Day
फोटो: पत्रिका

लेंस की नजर से दुनिया को देखना एक अनोखी कला है, जो क्षणों को सदा के लिए अमर बना देती है। हर तस्वीर अपने भीतर एक कहानी समेटे होती है, जो शब्दों से कहीं ज्यादा असर छोड़ती है।

विश्व फोटोग्राफी दिवस इसी कला और संवेदनशील दृष्टिकोण का उत्सव है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि फोटोग्राफी सिर्फ क्लिक करना नहीं बल्कि जीवन को नए नजरिए से समझना और महसूस करना है। World Photography Day पर पेश है राजस्थान की 10 खूबसूरत तस्वीरें...।

ये भी पढ़ें

World Photography Day: कैसा था जयपुर 100 साल पहले? दुर्लभ तस्वीरें बताती है कहानी
जयपुर
image

सम के धोरों के लिए प्रसिद्ध जैसलमेर शहर के बीचों-बीच स्थित है पांच हवेलियों का समूह, जिन्हें पटवा हवेली भी कहा जाता है। बताते हैैं कि सन 1805 में सेठ गुमानचंद पटवा ने अपने पांच बेटों के लिए इन आलीशान हवेलियों का निर्माण कराया था।

अगर आप भारत की सांस्कृतिक धरोहर को करीब से देखना चाहते हैं तो राजस्थान का पुष्कर मेला (Pushkar Mela 2024) आपके लिए एक शानदार अनुभव हो सकता है। यह मेला हर साल नवंबर महीने में लगता है। यह न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे भारत के सबसे बड़े और खास मेलों में से एक माना जाता है।

पुष्कर मेले में मटकी दौड़ का नजारा। आपको बता दें कि इस मेले में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक आते हैं।

अगर आप नेचर और वन्यजीवों की शौकीन हैं, तो आपके लिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जन्नत से कम नहीं है। यह उत्तर भारत के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यह उद्यान दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, जो जयपुर से लगभग 130 किलोमीटर दूर है।

राजस्थान में डूबते सूरज का नजारा।

जब मावठे से आमेर फोर्ट को कैमरे में कैद किया जाता है, तो इसकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती है।

सर्दियों में जैसलमेर में सम के धोरों के बीच लगे टैंट हाउस।

ड्रोन से जयपुर के जलमहल का लिया गया विहंगम दृश्य।

अगर आप भी नेचर और महलों की फोटोग्राफी के शौकीन हैं, तो जलमहल आपके लिए यादगार बन जाएगा।

जैसलमेर में पुरानी छतरियां और आधुनिक विंड मिल की तस्वीर। (सभी फोटो- पत्रिका)

ये भी पढ़ें

खाटूश्याम-सालासर बालाजी के लिए हेलिकॉप्टर सेवा होगी शुरू, 6 घंटे में दोनों मंदिरों के दर्शन कर लौटेंगे श्रद्धालु
सीकर
khatusahyam ji temple

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी दिवस

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

18 Aug 2025 09:16 pm

Published on:

18 Aug 2025 09:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / World Photography Day: रेगिस्तान से राजमहल तक, कैमरे में कैद हुआ राजस्थान का अनोखा रंग, देखें 10 तस्वीरें

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.