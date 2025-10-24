नवाचार: सीनियर सिटीजन को सौगात, बनाया पहला क्लब, ये मिलेंगी सुविधाएं

जयपुर। ग्रेटर नगर निगम, मालवीय नगर जोन के वार्ड 133 में शुक्रवार को अटल क्लब का शुभारंभ हुआ। यह क्लब सीनियर सिटीजन्स को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। इसके निर्माण में करीब 32 लाख रुपए खर्च हुए है। एक बड़ा हॉल जो पहले से था, उसमें आठ एसी लगाए गए हैं।