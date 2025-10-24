नवाचार: सीनियर सिटीजन को सौगात, बनाया पहला क्लब, ये मिलेंगी सुविधाएं

फोटो पत्रिका
जयपुर। ग्रेटर नगर निगम, मालवीय नगर जोन के वार्ड 133 में शुक्रवार को अटल क्लब का शुभारंभ हुआ। यह क्लब सीनियर सिटीजन्स को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। इसके निर्माण में करीब 32 लाख रुपए खर्च हुए है। एक बड़ा हॉल जो पहले से था, उसमें आठ एसी लगाए गए हैं।
10 किलोवाट का सोलर पैनल भी लगाया गया है। हॉल को रिसाइकिल मटैरियल से बने कुर्सी और मेज से सजाया गया है। बाहर सीनियर सिटीजन हट बनाए गए हैं। यहां बैठकर बुजुर्ग चर्चा कर सकेंगे। इसके अलावा एक आकर्षक फाउंटेन भी तैयार किया गया है। एक साथ 60 से अधिक लोग बैठक सकते हैं।
जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, महापौर सौम्या गुर्जर, विधायक कालीचरण सराफ, क्षेत्रीय पार्षद रमेश सैनी ने इसका लोकार्पण किया। महापौर ने बताया कि राज्य का पहला वरिष्ठजनों को समर्पित अटल क्लब बनाया गया है। यहां सीनियर सिटीजन्स वास्तविक अनुभव और संवाद के माध्यम से सीखेंगे। यह समाज को एक नई दिशा देगा।
-माइक, स्पीकर, कराओके आदि की भी सुविधा
-कैरम बोर्ड, सांप सीढ़ी सहित अन्य इंडोर गेम
