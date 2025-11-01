जयपुर में टोंक रोड, सेंट्रल पार्क समेत कई सड़कों और चौराहों के बदले नाम, निगम की बैठक में बड़ा फैसला

जयपुर। शहर के बीचों बीच सबसे प्रमुख मार्ग टोंक रोड अब भैरोसिंह शेखावत मार्ग के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही सेंट्रल पार्क का नामकरण भी भैरों सिंह शेखावत मेमोरियल पार्क किया गया है। ग्रेटर नगर निगम में शनिवार को कार्यकारिणी समिति की बैठक में इन नामों पर मुहर लगा दी गई। अतिरिक्त प्रस्ताव में भारत जोड़ों सेतु का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल सेतु करने का निर्णय लिया गया। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय निर्मित इस एलिवेटेड रोड के लोकार्पण के दौरान तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भारत जोड़ो सेतु नाम दिया था।