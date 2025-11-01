Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

जयपुर में टोंक रोड, सेंट्रल पार्क समेत कई सड़कों और चौराहों के बदले नाम, निगम की बैठक में बड़ा फैसला

जयपुर में टोंक रोड अब भैंरोसिंह शेखावत मार्ग के नाम से जाना जाएगा। सेंट्रल पार्क का नाम भैरोसिंह मेमोरियल पार्क कर दिया गया है। वहीं भारत जोड़ो सेतु का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल सेतु किया गया है।

2 min read
जयपुर

image

Kamal Mishra

Nov 01, 2025

Jaipur nigam meeting

निगम की बैठक में महापौर सौम्या गुर्जर (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। शहर के बीचों बीच सबसे प्रमुख मार्ग टोंक रोड अब भैरोसिंह शेखावत मार्ग के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही सेंट्रल पार्क का नामकरण भी भैरों सिंह शेखावत मेमोरियल पार्क किया गया है। ग्रेटर नगर निगम में शनिवार को कार्यकारिणी समिति की बैठक में इन नामों पर मुहर लगा दी गई। अतिरिक्त प्रस्ताव में भारत जोड़ों सेतु का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल सेतु करने का निर्णय लिया गया। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय निर्मित इस एलिवेटेड रोड के लोकार्पण के दौरान तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भारत जोड़ो सेतु नाम दिया था।

इसके अलावा लक्ष्मी मंदिर तिराहे पर पहले से लगी प्रतिमाओं के साथ पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा भी लगाई जाएगी। महापौर सौम्या गुर्जर की अध्यक्षता में हुई बैठक में टोंक रोड (रामबाग सर्कल से सांगानेर की ओर निगम सीमा क्षेत्र तक) का नाम देश के पूर्व उप राष्ट्रपति भैरोंसिंह शेखावत मार्ग का प्रस्ताव पारित हुआ।

कुल 40 प्रस्तावों पर लगी मुहर

बैठक में नामकरण के कुल 40 प्रस्तावों पर मुहर लगी। रामनिवास बाग में बन रहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम डॉ. हेडगेवार खेल केंद्र करने के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से मुहर लगी। महापौर सौम्या गुर्जर ने बताया कि टोंक रोड के नामकरण का प्रस्ताव संभागीय आयुक्त के पास पहले से गया हुआ है। आयुक्त को निर्देश दिए गए हैं कि संभागीय आयुक्त से चर्चा कर नामकरण की प्रक्रिया पूरी करें।

ये प्रमुख नामकरण भी हुए

  • मालवीय नगर के मकान संख्या ए-242 से पाथेय भवन तक का नाम पत्रकार माणक चंद्र मार्ग, पृथ्वीराज नगर-दक्षिण में 200 फीट सेक्टर रोड के सर्कल को भरत चक्रवर्ती सर्कल का प्रस्ताव पारित हुआ।
  • विद्याधर नगर के सेक्टर-8 स्थित पार्क का नाम ब्रिगेडियर भवानी सिंह पार्क, पन्नाधाय सर्कल से आरयूएचएस तक के सड़क का नाम पन्नाधाय मार्ग का प्रस्ताव पारित हुआ।
  • कावेरी पथ के पास के मार्ग को श्री चित्रगुप्त मार्ग, इन्दिरा नगर से जयपुरिया अस्तपाल तक के मार्ग को स्वामी करपात्री मार्ग के प्रस्ताव पर बैठक में मुहर लगी।
  • खातीपुरा आरओबी का नाम क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक भगवान सिंह रोलसाहबसर, वार्ड-48 के शिव सागर कॉलोनी की मुख्य सड़क का नाम लोकतंत्र सेनानी डॉ. रतन कुमार पारीक मार्ग करने पर बैठक में सहमति बनी।

जनता स्टोर अब चित्रगुप्त सर्कल

  • झोटवाड़ा आरओबी का नाम वीर दुर्गादास राठौड़ सेतु, जगतपुरा रोड पर सात नम्बर चौराहे का नाम श्री खाटू श्याम सर्कल करने का प्रस्ताव भी बैठक में पारित हुआ। बापू नगर के जनता स्टोर सर्कल का नाम चित्रगुप्त सर्कल किया गया।
  • गोल्यावास सर्कल का नाम भगवान परशुराम सर्कल, वार्ड-74 के राधा निकुंज-बी सर्कल का नाम खरबास सर्कल
  • कोचिंग हब के सामने हल्दी घाटी मार्ग, प्रताप नगर पर स्थित चौराहे का नाम भगवान परशुराम चौराहा के नाम का प्रस्ताव पारित हुआ।
  • वार्ड सात के महिला थाने के पास वाली सड़क का नाम गुरु गोलवलकर मार्ग, एक अन्य सड़क का अग्रसेन मार्ग करने का प्रस्ताव पारित किया गया।

दो घंटे देरी से शुरू हुई बैठक

समिति सदस्यों का एक धड़ा बैठक में नहीं गया। इन लोगों का कहना था कि नियमों के तहत बैठक बुलाने के लिए सात दिन का नोटिस देना अनिवार्य होता है। इस वजह से कोरम पूरा नहीं हो पाया। इधर, महापौर और बैठक में मौजूद सदस्य लगातार फोन करते रहे। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद सदस्य दुर्गेश नन्दिनी, शंकर लाल शर्मा, गजेंद्र सिंह चिराणा और अरुण वर्मा पहुंचे। इनके पहुंचने के बाद महापौर ने राहत की सांस ली और बैठक शुरू हुई।

कृषि मंत्री किरोड़ी मीणा की कार और बाइक में टक्कर, बुजुर्ग गंभीर, खुद मंत्री ने अपनी गाड़ी से पहुंचाया अस्पताल
टोंक
image

01 Nov 2025 10:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में टोंक रोड, सेंट्रल पार्क समेत कई सड़कों और चौराहों के बदले नाम, निगम की बैठक में बड़ा फैसला

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

भजनलाल सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, फसल के नुकसान पर कृषि आदान-अनुदान स्वीकृत

CM Bhajan Lal
जयपुर

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, 3 नवंबर से फिर सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, बारिश का अलर्ट

rajasthan weather alert,
जयपुर

Rajasthan: गुर्जर समाज फिर आंदोलन की राह पर, 142 दिन बाद भी समझौते पर नहीं हुआ एक्शन; यहां होगी महाबैठक

Vijay Bainsla
जयपुर

Rajasthan: बस संचालक क्यों कर रहे हैं हड़ताल? किस बात को लेकर है विवाद? थमे 8000 निजी बसों के पहिए

Private bus operators strike
जयपुर

November Rain Alert: नवंबर महीने के 2 दिन भारी, पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम, बारिश का बड़ा अलर्ट

rain alert
जयपुर
