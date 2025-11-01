जयपुर में टोंक रोड, सेंट्रल पार्क समेत कई सड़कों और चौराहों के बदले नाम, निगम की बैठक में बड़ा फैसला

निगम की बैठक में महापौर सौम्या गुर्जर (फोटो-पत्रिका)
जयपुर। शहर के बीचों बीच सबसे प्रमुख मार्ग टोंक रोड अब भैरोसिंह शेखावत मार्ग के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही सेंट्रल पार्क का नामकरण भी भैरों सिंह शेखावत मेमोरियल पार्क किया गया है। ग्रेटर नगर निगम में शनिवार को कार्यकारिणी समिति की बैठक में इन नामों पर मुहर लगा दी गई। अतिरिक्त प्रस्ताव में भारत जोड़ों सेतु का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल सेतु करने का निर्णय लिया गया। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय निर्मित इस एलिवेटेड रोड के लोकार्पण के दौरान तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भारत जोड़ो सेतु नाम दिया था।
इसके अलावा लक्ष्मी मंदिर तिराहे पर पहले से लगी प्रतिमाओं के साथ पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा भी लगाई जाएगी। महापौर सौम्या गुर्जर की अध्यक्षता में हुई बैठक में टोंक रोड (रामबाग सर्कल से सांगानेर की ओर निगम सीमा क्षेत्र तक) का नाम देश के पूर्व उप राष्ट्रपति भैरोंसिंह शेखावत मार्ग का प्रस्ताव पारित हुआ।
बैठक में नामकरण के कुल 40 प्रस्तावों पर मुहर लगी। रामनिवास बाग में बन रहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम डॉ. हेडगेवार खेल केंद्र करने के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से मुहर लगी। महापौर सौम्या गुर्जर ने बताया कि टोंक रोड के नामकरण का प्रस्ताव संभागीय आयुक्त के पास पहले से गया हुआ है। आयुक्त को निर्देश दिए गए हैं कि संभागीय आयुक्त से चर्चा कर नामकरण की प्रक्रिया पूरी करें।
समिति सदस्यों का एक धड़ा बैठक में नहीं गया। इन लोगों का कहना था कि नियमों के तहत बैठक बुलाने के लिए सात दिन का नोटिस देना अनिवार्य होता है। इस वजह से कोरम पूरा नहीं हो पाया। इधर, महापौर और बैठक में मौजूद सदस्य लगातार फोन करते रहे। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद सदस्य दुर्गेश नन्दिनी, शंकर लाल शर्मा, गजेंद्र सिंह चिराणा और अरुण वर्मा पहुंचे। इनके पहुंचने के बाद महापौर ने राहत की सांस ली और बैठक शुरू हुई।
