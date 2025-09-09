Shardiya Navratri: 22 सितंबर से होंगे शुरू नवरात्र, दुर्गा माता की मूर्तियां बनाने में जुटे कारीगर, देखें तस्वीरें

जयपुर: प्रदेश भर में धार्मिक आस्था और श्रद्धा का बड़ा पर्व नवरात्र इस बार 22 सितंबर से शुरू हो रहा है। नवरात्र के आगमन से पहले ही राजस्थान के विभिन्न जिलों में दुर्गा माता की भव्य मूर्तियां बनाने का काम तेजी से चल रहा है। कारीगर दिन-रात जुटकर मां दुर्गा की विविध स्वरूपों वाली प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं।