जयपुर

श्याम वंदना महोत्सव का आयोजन, सजी छप्पन भोग की झांकी, दिवंगत श्याम प्रेमियों को दी गई भावपूर्ण श्रद्धांजली

कोरोनाकाल से लेकर अब तक दिवंगत हुए सभी श्याम भक्तों की तस्वीरें मंच पर बाबा श्याम के समक्ष लगाई गईं।

जयपुर

image

Manish Chaturvedi

Nov 09, 2025

जयपुर। श्री श्याम सेवा संघ, मानसरोवर के तत्वावधान में मानसरोवर स्थित दीप स्मृति ऑडिटोरियम में भव्य 21वां श्री श्याम वंदना महोत्सव आयोजित हुआ। भक्तिभाव और आस्था से ओतप्रोत इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्याम प्रेमी उपस्थिति रहे। मंच को बाबा श्याम की झांकी, पुष्प बंगले और आकर्षक रोशनी से सजाया गया।

संघ के अध्यक्ष विमल सोनी ने बताया कि कार्यक्रम में बाबा श्याम की फूल बंगला झांकी सजाकर छप्पन भोग अर्पित किए गए। कीर्तन में प्राप्त चढ़ावा राशि जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा, अनाथ आश्रम की सहायता और गोसेवा जैसे परोपकारी कार्यों में उपयोग की जाएगी। उन्होंने कहा कि श्री श्याम सेवा संघ पिछले दो दशकों से सामाजिक और धार्मिक सेवाओं के माध्यम से काम कर रहा है।

कार्यक्रम में कोरोनाकाल से लेकर अब तक दिवंगत हुए सभी श्याम भक्तों की तस्वीरें मंच पर बाबा श्याम के समक्ष लगाई गईं। यह श्रद्धांजलि उन भक्तों को समर्पित थी जो अब सूक्ष्म रूप से बाबा के दरबार में उपस्थित हैं और कीर्तन का श्रवण कर रहे हैं।

श्री श्याम वंदना महोत्सव में बाबा श्याम के श्री चरणों में रखी गई श्याम ध्वजाएं और मोरछड़ी को भक्तों को प्रसाद रूप में भेंट किया गया। भजन संध्या में प्रसिद्ध भजन गायक रेशमी शर्मा, संजय पारीक, निशा-गोविंद शर्मा, गोपाल सेन, सागर शर्मा, आदित्य छीपा, शैली शर्मा, राज राठौड़, कविता चौधरी और संगीतकार आकाश ने अपनी प्रस्तुति से भक्तों को भावविभोर कर दिया।

महोत्सव में खाटू श्याम मंदिर कमेटी के पूर्व मंत्री श्याम सिंह चौहान, काले हनुमान मंदिर के महंत गोपाल दास महाराज, सालासर दरबार से जय पुजारी, हाथोज धाम के महंत और विधायक बालमुकुंदाचार्य महाराज जैसे अनेक संत-धर्माचार्य भी उपस्थित रहे।

खबर शेयर करें:

Published on:

09 Nov 2025 07:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / श्याम वंदना महोत्सव का आयोजन, सजी छप्पन भोग की झांकी, दिवंगत श्याम प्रेमियों को दी गई भावपूर्ण श्रद्धांजली

