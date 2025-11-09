श्याम वंदना महोत्सव का आयोजन, सजी छप्पन भोग की झांकी, दिवंगत श्याम प्रेमियों को दी गई भावपूर्ण श्रद्धांजली

संघ के अध्यक्ष विमल सोनी ने बताया कि कार्यक्रम में बाबा श्याम की फूल बंगला झांकी सजाकर छप्पन भोग अर्पित किए गए। कीर्तन में प्राप्त चढ़ावा राशि जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा, अनाथ आश्रम की सहायता और गोसेवा जैसे परोपकारी कार्यों में उपयोग की जाएगी। उन्होंने कहा कि श्री श्याम सेवा संघ पिछले दो दशकों से सामाजिक और धार्मिक सेवाओं के माध्यम से काम कर रहा है।