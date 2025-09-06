Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

SI Paper Leak: एसओजी की गिरफ्त में आए 50 हजार के इनामी विनोद ने उगले कई राज, अलवर पुलिस लाइन से भागा थानेदार

SI Paper Leak Case: 50 हजार के इनामी विनोद करेडा उर्फ विनोद जाट ने खुलासा किया कि उसने परीक्षा से पहले 6 अभ्यर्थियों को 8-8 लाख रुपए में पेपर बेचा।

जयपुर

Anil Prajapat

Sep 06, 2025

SI-Paper-Leak-Vinod-Kareda-
एसआई पेपर लीक का आरोपी विनोद करेडा। फोटो: पत्रिका

जयपुर। एसआइ भर्ती परीक्षा-2021 पेपर लीक मामले में एसओजी की गिरफ्त में आए 50 हजार के इनामी विनोद करेडा उर्फ विनोद जाट ने खुलासा किया कि उसने परीक्षा से पहले 6 अभ्यर्थियों को 8-8 लाख रुपए में पेपर बेचा। विनोद की गिरफ्तारी के बाद अलवर पुलिस लाइन में तैनात एसआइ सुभाष जाट फरार हो गया।

गौर करने योग्य है कि एसओजी ने सभी जिला पुलिस को चयनित थानेदारों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए थे, इसके बावजूद आरोपी थानेदार पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल हो रहा है।

अजमेर पुलिस लाइन में तैनात थानेदार गिरफ्तार

विनोद से पूछताछ के आधार पर अजमेर पुलिस लाइन में तैनात थानेदार अशोक सिंह राजपुरोहित को गिरफ्तार किया गया। वहीं, डीग के कामां निवासी रिंकू यादव को भी पकड़ा गया। आरोपी रिंकू यादव लिखित परीक्षा पास कर गया था, लेकिन फिजिकल व साक्षात्कार में फेल हो गया।

इन आरोपियों की तलाश जारी

इसी तरह महेंद्र देवंदा साक्षात्कार में फेल हो गया और सरजन जाट पेपर लेने के बाद भी लिखित परीक्षा में असफल रहा। इन दोनों सहित एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। एसओजी सूत्रों ने आशंका जताई है कि, विनोद ने अब तक सभी अभ्यर्थियों के नाम उजागर नहीं किए हैं। गिरफ्तार अभ्यर्थियों से भी इस संबंध में पूछताछ की जा रही है।

Published on:

06 Sept 2025 08:49 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / SI Paper Leak: एसओजी की गिरफ्त में आए 50 हजार के इनामी विनोद ने उगले कई राज, अलवर पुलिस लाइन से भागा थानेदार

