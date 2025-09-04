SI भर्ती परीक्षा पेपरलीक मामला: अजमेर पुलिस लाइन में तैनात एसआइ गिरफ्तार

एटीएस-एसओजी के एडीजी वी.के. सिंह ने बताया कि, नागौर जिले के खींवसर के नारवांकला स्थित हनुमान नगर निवासी अशोक सिंह ने परीक्षा से पहले विनोद रेवाड़ से सॉल्वड पेपर आठ लाख रुपए में खरीदा था। आरोपी विनोद ने यह पेपर वाट्सऐप पर अशोक को भेजा था। पेपर पढ़कर अशोक ने 310.39 अंक हासिल किए और उसकी मेरिट सूची में 396वां स्थान आया।