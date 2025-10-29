SIR in Rajasthan: राजस्थान के 199 विधानसभा क्षेत्रों में होगा एसआइआर, जानें आपको क्या करना होगा

फॉर्म भरवाने बीएलओ हर घर तीन बार जाएगा और फिर भी कहीं कोई नहीं मिला तो बीएलओ नोटिस चस्पा करके फॉर्म छोड़कर आएगा। हर फॉर्म पर क्यूआर कोड़ होगा और इसे ऑनलाइन भी भरा जा सकेगा। ड्राफ्ट मतदाता सूची तैयार कर 9 दिसबर को जारी की जाएगी। इसमें मृत, स्थायी रूप से बाहर जा चुके और दो जगह नाम वाले मतदाता हटाए जाएंगे। नाम जोड़ने का फॉर्म भी भरवाया जाएगा। घुमंतू परिवारों तक भी फॉर्म पहुंचाया जाएगा।