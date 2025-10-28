राजस्थान में SIR के बाद पंचायती राज चुनाव पर मंडराया संकट, OBC आरक्षण सर्वे में फंसा पेंच; जानें कब तक टले चुनाव?

उधर, नगर निगमों में संभागीय आयुक्तों को प्रशासक नियुक्त किया जा चुका है। नई ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों का नोटिफिकेशन भी जारी होना बाकी है। सरकार ने एक महीने पहले ही नई पंचायतों को मंजूरी दे दी थी। प्रदेश में 16 जनवरी, 2025 से करीब सात हजार ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने का सिलसिला शुरू हुआ था, जो अब 15 अक्टूबर तक 11 हजार पंचायतों में पूरा हो चुका है। इन सभी जगहों पर प्रशासक व्यवस्था चल रही है।