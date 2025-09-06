Rajasthan Weather : राजस्थान में बारिश से बिगड़े हालात, आज इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

धौलपुर में चंबल नदी खतरे के निशान से करीब 3 मीटर ऊपर बह रही है। प्रशासन ने नदी किनारे के गांवों में अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। भीलवाड़ा और उदयपुर में भारी बारिश से नदी-नाले उफान पर आ गए हैं। कई गांवों का सड़क संपर्क टूट गया है। दौसा के लालसोट में मोरेल बांध से निकले पानी ने खतरा और बढ़ा दिया है। यहां कांकरिया एनीकट की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे बड़ा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है।