Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: स्मार्ट मीटर को लेकर सरकार बैकफुट पर क्यों? प्रदेशभर में क्यों हो रहा है विरोध? जानें विवाद की जड़

Smart Meters in Rajasthan: राजस्थान में स्मार्ट मीटर को लेकर चल रहा विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। भजनलाल सरकार इसको लेकर बैकफुट पर नजर आ रही है।

जयपुर

Nirmal Pareek

Aug 25, 2025

Smart Meters in Rajasthan
पत्रिका फाइल फोटो

Smart Meters in Rajasthan: राजस्थान में स्मार्ट मीटर को लेकर चल रहा विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। भजनलाल सरकार इसको लेकर बैकफुट पर नजर आ रही है। क्योंकि बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) ने स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता को खत्म करने का फैसला लिया है, जिसके तहत अब नए बिजली कनेक्शनों और खराब मीटरों को बदलने के लिए पुराने (नॉन-स्मार्ट) मीटर का उपयोग किया जा सकेगा।

बताया जा रहा है कि यह निर्णय स्मार्ट मीटर की कमी, कर्मचारियों की अपर्याप्त संख्या और जनता के जबरदस्त विरोध के बाद लिया गया है। स्मार्ट मीटर के खिलाफ ग्रामीण और शहरी इलाकों में उभरे जनआंदोलन ने सरकार को अपने कदम पीछे खींचने के लिए मजबूर कर दिया। आइए, इस विवाद की जड़ और इसके पीछे के कारणों को विस्तार से समझते हैं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: स्कॉलरशिप योजना को लेकर क्यों हो रहा विवाद? मंत्री गहलोत के रिश्तेदार का आया नाम, जानें पूरी कहानी
जयपुर
Swami Vivekananda Scholarship Scheme controversy

स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता खत्म

बता दें, 20 अगस्त को डिस्कॉम की चेयरपर्सन आरती डोगरा के कार्यालय से जारी एक आदेश में स्मार्ट मीटर की गाइडलाइंस में बड़ा बदलाव किया गया। अब नए बिजली कनेक्शनों के लिए स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य नहीं होगा। इसके साथ ही खराब या जले हुए मीटरों को बदलने के लिए भी नॉन-स्मार्ट मीटर का उपयोग किया जा सकेगा। हालांकि, जिन क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर का इंस्टॉलेशन पहले से चल रहा है या पूरा हो चुका है, वहां नए कनेक्शन और खराब मीटर केवल स्मार्ट मीटर से ही बदले जाएंगे।

डिस्कॉम चेयरपर्सन आरती डोगरा ने बताया कि स्मार्ट मीटर की सप्लाई में कमी और एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर (AMISP) के पास कर्मचारियों की कमी के कारण यह फैसला लिया गया है। कई क्षेत्रों में नए कनेक्शन और खराब मीटर बदलने का काम रुका हुआ था, जिसके चलते उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही थी।

इस संशोधन का उद्देश्य उपभोक्ताओं को त्वरित सेवाएं प्रदान करना और बिजली आपूर्ति में बाधा को कम करना है। यह नियम तब तक लागू रहेगा, जब तक स्मार्ट मीटर रोल आउट प्रक्रिया पूरी तरह सुचारू नहीं हो जाती।

क्या है विभाग के नए नियम?

नई गाइडलाइंस के तहत, जिन फीडरों पर स्मार्ट मीटर का इंस्टॉलेशन चल रहा है या पूरा हो चुका है, वहां नए कनेक्शन केवल स्मार्ट मीटर से ही दिए जाएंगे। यह कार्य AMISP द्वारा किया जाएगा। वहीं, जिन क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर का काम शुरू नहीं हुआ है, वहां डिस्कॉम नॉन-स्मार्ट मीटर के साथ नए कनेक्शन प्रदान करेगी। खराब या जले हुए मीटरों के लिए भी यही नियम लागू होगा, स्मार्ट मीटर वाले क्षेत्रों में खराब मीटर को स्मार्ट मीटर से बदला जाएगा, जबकि अन्य क्षेत्रों में नॉन-स्मार्ट मीटर का उपयोग होगा।

इसके अलावा, बिजली आपूर्ति की शर्तें-2021 के तहत शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 72 घंटे के भीतर मीटर बदलने की अनिवार्यता बरकरार रहेगी। यदि दो महीने तक मीटर नहीं बदला जाता, तो उपभोक्ता को बिजली बिल में 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी और इस छूट की राशि संबंधित इंजीनियर से वसूली जाएगी। यह प्रावधान जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है।

स्मार्ट मीटर क्या है?

बताते चलें कि स्मार्ट मीटर आधुनिक तकनीक पर आधारित बिजली मीटर हैं, जो उपभोक्ताओं को उनके बिजली खपत का रीयल-टाइम डेटा प्रदान करते हैं। ऊर्जा मंत्री के अनुसार, इन मीटरों को मोबाइल ऐप के माध्यम से जोड़ा जा सकता है, जिससे उपभोक्ता दिन और रात की बिजली खपत को ट्रैक कर सकते हैं। स्मार्ट मीटर का उद्देश्य बिजली बिल की पारदर्शिता बढ़ाना और उपभोक्ताओं को उनकी खपत को नियंत्रित करने में मदद करना है। इससे बिजली बिल संबंधी शिकायतों में कमी आने की उम्मीद थी।

स्मार्ट मीटर के विरोध का कारण?

हालांकि, स्मार्ट मीटर की शुरुआत के बाद से ही इसका प्रदेशभर में विरोध शुरू हो गया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटर को लेकर कई शिकायतें दर्ज कीं। लोगों का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनके बिजली बिल कई गुना बढ़ गए हैं। कई उपभोक्ताओं ने शिकायत की कि मीटर की रीडिंग गलत होती है, जिसके कारण बिल बिना किसी आधार के बढ़ रहा है।

इसके अलावा, स्मार्ट मीटर की प्रीपेड प्रणाली को लेकर भी असंतोष है, क्योंकि उपभोक्ताओं को बार-बार रीचार्ज कराने की जरूरत पड़ती है, जो उनके लिए असुविधाजनक है। लोगों का यह भी आरोप है कि बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती। कई जगहों पर उपभोक्ताओं की सहमति के बिना जबरन स्मार्ट मीटर लगाए गए।

इससे जनता में आक्रोश बढ़ा, और कई क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। झुंझुनूं जिले में स्मार्ट मीटर हटाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर हाल ही में जिला बंद का आयोजन किया गया। झुंझुनूं के साथ-साथ चिड़ावा, खेतड़ी, पिलानी और उदयपुरवाटी में भी बाजार बंद रहे।

यहां देखें वीडियो-


कांग्रेस ने भी जताया विरोध

स्मार्ट मीटर के खिलाफ जनता के व्यापक विरोध ने सरकार को बैकफुट पर ला दिया। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस फैसले को जनता की जीत करार दिया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर योजना एक बड़ा घोटाला थी, जिससे उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ बढ़ रहा था।

खाचरियावास ने आरोप लगाया कि सरकार ने विरोध को दबाने के लिए पुलिस और निजी एजेंसियों का सहारा लिया, लेकिन जनता के संघर्ष के आगे उसे झुकना पड़ा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में स्मार्ट मीटर को जबरन लागू करने की कोशिश की गई, तो जनता फिर से सड़कों पर उतरेगी।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में ‘वन स्टेट वन इलेक्शन’ पर कहां अटका रोड़ा? सरकार और आयोग के सुर अलग क्यों? जानें ‘इनसाइड स्टोरी’
जयपुर
Madhukar Gupta and CM Bhajan Lal

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Aug 2025 07:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: स्मार्ट मीटर को लेकर सरकार बैकफुट पर क्यों? प्रदेशभर में क्यों हो रहा है विरोध? जानें विवाद की जड़

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.