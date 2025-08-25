Rajasthan: स्मार्ट मीटर को लेकर सरकार बैकफुट पर क्यों? प्रदेशभर में क्यों हो रहा है विरोध? जानें विवाद की जड़

नई गाइडलाइंस के तहत, जिन फीडरों पर स्मार्ट मीटर का इंस्टॉलेशन चल रहा है या पूरा हो चुका है, वहां नए कनेक्शन केवल स्मार्ट मीटर से ही दिए जाएंगे। यह कार्य AMISP द्वारा किया जाएगा। वहीं, जिन क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर का काम शुरू नहीं हुआ है, वहां डिस्कॉम नॉन-स्मार्ट मीटर के साथ नए कनेक्शन प्रदान करेगी। खराब या जले हुए मीटरों के लिए भी यही नियम लागू होगा, स्मार्ट मीटर वाले क्षेत्रों में खराब मीटर को स्मार्ट मीटर से बदला जाएगा, जबकि अन्य क्षेत्रों में नॉन-स्मार्ट मीटर का उपयोग होगा।