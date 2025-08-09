Smart Meter: राजस्थान में पहले सरकारी फिर आम जनता के घरों में लगेंगे स्मार्ट मीटर, बिजली विभाग ने बदली रणनीति

जयपुर। स्मार्ट मीटर योजना को लेकर बढ़ते जनविरोध के बीच डिस्कॉम्स ने रणनीति बदली है। अब पहले सरकारी दफ्तरों, स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक इमारतों में स्मार्ट मीटर लगाने पर ज्यादा फोकस रहेगा। प्रदेश में ऐसे करीब 1.73 लाख से ज्यादा सरकारी कनेक्शन हैं, जिन पर फोकस रहेगा। जिन इलाकों में लोगों ने विरोध किया है, वहां समझाइश और जन जागरुकता के साथ मीटर बदलने का काम आगे बढ़ेगा। जहां विरोध नहीं है वहां भी पहले लोगों को स्मार्ट मीटर की जरूरत समझाएंगे।