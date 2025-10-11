SMS Hospital Fire: एसएमएस अस्पताल में बेड प्लान ने खोला मौत का नक्शा, धुआं बना जान का दुश्मन

अग्निकांड के पांच दिन बाद शुक्रवार को आइसीयू का बेड प्लान सामने आया। इसमें आइसीयू दुखांतिका का रोंगटे खड़े करने वाला सच सामने आया है। बेड नंबर 1 से 6 गलियारे की दीवार की तरफ थे। इस दीवार पर न खिड़की थी न ही वेंटिलेशन की कोई व्यवस्था थी। जबकि बेड नंबर 7 से 11 तक वेंटिलेशन के लिए 3 फीट 6 इंच की दो खिड़कियां थीं। एक तरफ के बेड की दीवार पर वेंटिलेशन व्यवस्था होने के कारण जहरीला धुआं जल्द नहीं निकल सका और आइसीयू में अलग-अलग बेड पर भर्ती 6 मरीजों की मौत हो गई। इतने छोटे आइसीयू में 6 की जगह 11 बेड लगाने पर भी खड़े हो रहे सवाल।