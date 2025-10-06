SMS Hospital Fire Live Report: मेडिकल कराने आए पुलिसकर्मी ने बताया आग का पूरा सच…. बिना सोचे समझे कूदे आग में, बचाई गई जानें…

वहां जाकर मंजर देखा तो आंखे फटी रह गई। आग की लपटें उठ रहीं थीं और धुआं-धुआं हो रहा था। लोग ची रहे थे और बाहर दौड़ रहे थे। अंदर जाने में एक बार तो हिचक हुई, लेकिन ईश्वर को याद कर मैं आग की ओर दौड़ गया। अंदर जाकर पता चला कि आग तो आईसीयू में लगी हुई है। वहां जाकर मौजूद लोगों की मदद से मरीजों को बाहर निकाला। मेरे अन्य साथी भी मौजूद थे। मुंह पर कपड़ा बांधकर खुद को भी अचेत होने से बचाते रहे। आईसीयू और ओटी के शीशे तोड़े और लोगों को बाहर धकेला। आधे से पौने घंटे में लगभग सभी को बाहर निकाला गया।