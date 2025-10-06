Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

SMS Hospital Fire Live Report: मेडिकल कराने आए पुलिसकर्मी ने बताया आग का पूरा सच…. बिना सोचे समझे कूदे आग में, बचाई गई जानें…

Police Constable Harimohan Saves Lives: देर रात हुई घटना के दौरान एक पुलिसकर्मी ने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी कि किस तरह से यह सब कुछ घटित हुआ…।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Jayant Sharma

Oct 06, 2025

SMS Hospital Fire Live Report . pic - Patrika

SMS Hospital Fire: एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लगी आग के बारे में जांच कमेटी गठित कर जांच शुरू कर दी गई है। सवेरे फोरेसिंक की टीम ने भी जांच पड़ताल की और मामले की तह तक जाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच देर रात कुछ पुलिसकर्मियों, मेडिकल स्टाफ और दमकलकर्मियों के साहस के चलते कई जानें बचा ली गईं। देर रात हुई घटना के दौरान एक पुलिसकर्मी ने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी कि किस तरह से यह सब कुछ घटित हुआ…।

कांस्टेबल हरिमोहन ने बताया कि मैं देर रात एक झगड़े की सूचना के बाद कुछ लोगों को लेकर एसएमएस अस्पताल के इमरजेंसी में आया था उनका मेडिकल कराने के लिए…। मेरे साथ मेरे साथी भी थे। अचानक पता चला कि ट्रॉमा सेंटर में आग लगी है। साथ लाए आरोपियों और पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद मैं भी अपने कुछ साथियों के साथ ट्रॉमा सेंटर की ओर दौड़ गया।

वहां जाकर मंजर देखा तो आंखे फटी रह गई। आग की लपटें उठ रहीं थीं और धुआं-धुआं हो रहा था। लोग ची रहे थे और बाहर दौड़ रहे थे। अंदर जाने में एक बार तो हिचक हुई, लेकिन ईश्वर को याद कर मैं आग की ओर दौड़ गया। अंदर जाकर पता चला कि आग तो आईसीयू में लगी हुई है। वहां जाकर मौजूद लोगों की मदद से मरीजों को बाहर निकाला। मेरे अन्य साथी भी मौजूद थे। मुंह पर कपड़ा बांधकर खुद को भी अचेत होने से बचाते रहे। आईसीयू और ओटी के शीशे तोड़े और लोगों को बाहर धकेला। आधे से पौने घंटे में लगभग सभी को बाहर निकाला गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Oct 2025 09:09 am

Published on:

06 Oct 2025 08:59 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / SMS Hospital Fire Live Report: मेडिकल कराने आए पुलिसकर्मी ने बताया आग का पूरा सच…. बिना सोचे समझे कूदे आग में, बचाई गई जानें…

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

SMS Hospital Fire : घटना की उच्च स्तरीय जांच कराए राजस्थान सरकार, हादसे से दुखी अशोक गहलोत की बड़ी मांग

Jaipur SMS Hospital Trauma Centre ICU Fire Sad Ashok Gehlot a big demand Rajasthan government should conduct a high-level inquiry into incident
जयपुर

आग में बुझी जिंदगियां, धुएं में खो गईं उम्मीदें, राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में 8 हुई मृतकों की संख्या…जांच कमेटी गठित

Jaipur SMS Hospital Trauma Centre ICU Fire 6 Death Admitted Patients Narrated their Ordeal
जयपुर

Jaipur SMS Hospital Fire: 8 लोगों की मौत के बाद सड़क पर परिजनों के शव को लेकर फूट-फूटकर रोते रहे परिजन, रुला देगी ये Exclusive Photos

जयपुर

SMS Hospital Fire: 8 लोगों की मौत पर CM भजनलाल शर्मा ने जताई चिंता, बड़े स्तर पर गिर सकती है जिम्मेदारों पर गाज

CM Bhajanlal Sharma
जयपुर

SMS Hospital Fire : एसएमएस अस्पताल के ट्रोमा सेंटर आइसीयू में कैसे लगी आग? ICU इंचार्ज ने किया खुलासा

How did Fire Break out in Jaipur SMS Hospital Trauma Centre ICU in-charge reveals
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.