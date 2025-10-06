SMS अस्पताल अग्निकांड: भजनलाल सरकार का बड़ा एक्शन, 2 अधिकारियों को पद से हटाया, चिकित्सा मंत्री बोले- दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा

जयपुर। सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में आग की घटना के मामले में राजस्थान सरकार ने तत्काल प्रभाव से सख्त कार्रवाई की है। एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉ. सुशील भाटी, ट्रोमा सेंटर के अधीक्षक डॉ. अनुराग धाकड़ को पद से हटा दिया है। इसके अलावा अस्पताल में पदस्थापित अधिशाषी अभियंता मुकेश सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही, फायर सेफ्टी के ​लिए नियोजित एजेंसी एसके इलेक्ट्रिक कम्पनी की निविदा निरस्त करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं।