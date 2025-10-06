Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

SMS अस्पताल अग्निकांड: भजनलाल सरकार का बड़ा एक्शन, 2 अधिकारियों को पद से हटाया, चिकित्सा मंत्री बोले- दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा

एसएमएस अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में आग की घटना के मामले में सरकार ने अस्पताल के अधीक्षक डॉ. सुशील भाटी, ट्रोमा सेंटर के अधीक्षक डॉ. अनुराग धाकड़ को पद से हटा दिया है। फायर सेफ्टी के ​लिए नियोजित एजेंसी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं।

2 min read

जयपुर

image

Kamal Mishra

Oct 06, 2025

Gajendra Singh Khimsar

चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में आग की घटना के मामले में राजस्थान सरकार ने तत्काल प्रभाव से सख्त कार्रवाई की है। एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉ. सुशील भाटी, ट्रोमा सेंटर के अधीक्षक डॉ. अनुराग धाकड़ को पद से हटा दिया है। इसके अलावा अस्पताल में पदस्थापित अधिशाषी अभियंता मुकेश सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही, फायर सेफ्टी के ​लिए नियोजित एजेंसी एसके इलेक्ट्रिक कम्पनी की निविदा निरस्त करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं।

ट्रोमा सेंटर में आग की घटना के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रात को 3 बजे ही अस्पताल पहुंचकर घटना का जायजा लिया था और प्रकरण में सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने संबंधित अधिकारियों को पद से हटाने सहित निलंबन की कार्रवाई की है। राज्य सरकार ने सवाई मानसिंह अस्पताल में अधीक्षक का कार्यभार डॉ. मृणाल जोशी को एवं ट्रोमा सेंटर के अधीक्षक का कार्यभार डॉ. बीएल यादव को दिया है।

सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचे चिकित्सा मंत्री

इससे पहले चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने सोमवार को सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रोमा सेंटर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि यह हादसा बेहद दुःखुद है। उन्होंने हादसे में मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की और परिजनों को यह आघात सहन करने की शक्ति देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।

जल्द जांच रिपोर्ट देने के निर्देश

चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने घटना स्थल पर जाकर वस्तु स्थिति का जायजा लिया और मामले की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों को सभी बिंदुओं पर गहन जांच कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को क्षतिग्रस्त आईसीयू को जल्द से जल्द दुरूस्त करवाने और तब तक मरीजों को वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मृतक आश्रितों को जल्द मिलेगा मुआवजा

मीडिया से बातचीत में चिकित्सा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पूरे मामले की गहन जांच के लिए चिकित्सा शिक्षा आयुक्त की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति गठित कर दी है। यह कमेटी घटना के सभी पक्षों की गहनता से जांच करेगी। कमेटी की जांच रिपोर्ट में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मृतकों के आश्रितों को जल्द ही उचित मुआवजा दिया जाएगा।

अस्पतालों की बढ़ाई जाएगी सुरक्षा

चिकित्सा मंत्री खींवसर ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सवाई मानसिंह अस्पताल एवं इससे संबद्ध अस्पतालों में फायर सेफ्टी एवं अन्य सुरक्षा प्रबंध बेहतर करने के लिए जून माह में ही सीआईएसएफ को विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए थे। यह रिपोर्ट भी जल्द मिल जाएगी। इसके बाद अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। प्रदेशभर के अस्पतालों में सीआईएसएफ की रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा व्यवस्थाएं सुदृढ़ की जाएंगी।

ये लोग रहे मौजूद

इस दौरान चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीष कुमार, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त इकबाल खान, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. दीपक माहेश्वरी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

Updated on:

06 Oct 2025 07:55 pm

Published on:

06 Oct 2025 07:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / SMS अस्पताल अग्निकांड: भजनलाल सरकार का बड़ा एक्शन, 2 अधिकारियों को पद से हटाया, चिकित्सा मंत्री बोले- दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा

Patrika Site Logo

