जयपुर

Monsoon Rescue: राजस्थान में अब तक मानसून के दौरान 792 व्यक्तियों का रेस्क्यू, सामान्य से 53.33 प्रतिशत अधिक रिकॉर्ड वर्षा दर्ज

Disaster Management Rajasthan: प्रदेश में इस मानसून के दौरान अब तक (26 अगस्त) कुल 528.60 एमएम वर्षा दर्ज हुई है जो कि सामान्य वर्षा 344.74 एमएम से 53.33 प्रतिशत अधिक है।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 28, 2025

ndrf sdrf rescue operation: जयपुर। प्रदेश में अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य व्यापक स्तर पर जारी हैं। विभिन्न क्षेत्रों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एवं सिविल डिफेंस की टीमों द्वारा भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों से 792 व्यक्तियों का सकुशल रेस्क्यू किया गया है।

एसडीआरफ की 57, एनडीआरएफ की 7 टीमें सक्रिय

एसडीआरफ नियमों के अनुसार अतिवृष्टि के दौरान डूबने, बहने तथा आकाशीय बिजली के गिरने से मृत्यु होने पर मृतक के आश्रितों को 4 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। प्रदेशभर में अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में एसडीआरफ की 57 और एनडीआरएफ की 7 टीमें बचाव एवं राहत कार्यों में लगी हुई हैं। वहीं, सिविल डिफेंस की टीमें भी निरन्तर रूप से कार्य कर रही है। प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को एयरलिफ्ट करने के लिए भारतीय वायु सेना का हेलिकॉप्टर भी तैनात किया गया है।

ये भी पढ़ें

IMD Forecast: राजस्थान में मानसून फिर सक्रिय, 29, 30 व 31 अगस्त को इन इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी
जयपुर
IMD Alert

अब तक 528.60 एमएम वर्षा दर्ज हुई

प्रदेश में इस मानसून के दौरान अब तक (26 अगस्त) कुल 528.60 एमएम वर्षा दर्ज हुई है जो कि सामान्य वर्षा 344.74 एमएम से 53.33 प्रतिशत अधिक है।

ये भी पढ़ें

Heavy Rain Warning 28 August: राजस्थान के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, अगले 2 घंटे तेज बरसात की संभावना
जयपुर
image

Updated on:

28 Aug 2025 03:53 pm

Published on:

28 Aug 2025 03:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Monsoon Rescue: राजस्थान में अब तक मानसून के दौरान 792 व्यक्तियों का रेस्क्यू, सामान्य से 53.33 प्रतिशत अधिक रिकॉर्ड वर्षा दर्ज

