Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

दिवाली पर जयपुर में विशेष सफाई व्यवस्था, 37 जोन में 78 सफाईकर्मी तैनात, आयुक्त ने किया निरीक्षण

दिवाली पर हैरिटेज निगम ने विशेष सफाई व्यवस्था की, पूरे क्षेत्र को 37 भागों में बांटकर 78 सफाईकर्मी तैनात किए गए। आयुक्त डॉ. निधि पटेल ने तीन घंटे तक निरीक्षण किया। मंदिरों के बाहर सफाई और रंगोली के निर्देश दिए।

2 min read

जयपुर

image

Arvind Rao

Oct 19, 2025

Special cleaning arrangements in Jaipur for Diwali

आयुक्त ने किया निरीक्षण (फोटो- पत्रिका)

जयपुर: दिवाली पर शहरवासियों के लिए हैरिटेज निगम की ओर से विशेष सफाई व्यवस्था की गई है। इसके लिए पूरे हैरिटेज क्षेत्र को 37 भागों में बांटकर बीट के हिसाब से सफाईकर्मी लगाए हैं। इन 37 भागों में 78 सफाई कर्मचारी सफाई व्यवस्था को देखेंगे।


वहीं, सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए हैरिटेज निगम आयुक्त डॉ. निधि पटेल ने क्षेत्र में दौरा किया। आयुक्त डॉ. निधि पटेल ने तीन घंटे तक परकोटे के विभिन्न स्थानों, सिविल लाइन जोन, आदर्श नगर जोन इलाके में सफाई व्यवस्था देखी। इस दौरान निगम आयुक्त ने ब्रह्मपुरी, आमेर रोड, रामगढ़ मोड़, चांदी की टकसाल, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, चांदपोल,त्रिपोलिया बाजार, खजाने वालों का रास्ता, नेहरू बाजार, गणगौरी बाजार, शास्त्री नगर, बनीपार्क में निरीक्षण किया।


आयुक्त ने बताया कि निगम की पूरी टीम त्योहारी सीजन में भी अलर्ट रहेगी। गैराज शाखा की ओर से अतिरिक्त यूनिट लगाई गया है। सड़क पर कचरा दिखने पर तुरंत सफाई करेंगी। आयुक्त ने सभी लोगों से शहर को साफ-सुथरा रखने और कचरा निगम के हूपर में ही डालने के लिए अपील की है।


मंदिरों के बाहर हैरिटेज निगम बनाएगा रंगोली


निगम आयुक्त ने शहर मंदिरों में भी सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने गढ़ गणेश जी मंदिर, नहर के गणेश जी, राम मंदिर, चांदी की टकसाल काले हनुमान जी, रामचंद्र जी मंदिर, गलता गेट पर भी सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान निगम आयुक्त ने सभी मंदिरों के बाहर सफाई रखने और रंगोली बनाने के निर्देश दिए।


पूरे निगम में जगह-जगह पर तैनात रहेंगे सफाईकर्मी


आयुक्त ने बताया कि दिवाली पर बाजारों में भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में सफाई व्यवस्था सुदृढ़ रहे। इसके लिए 37 जोन बनाकर सफाई की जाएगी। इसके लिए बीट के हिसाब से सफाई कर्मियों को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, निगम की गैराज शाखा की ओर से भी अतिरिक्त यूनिट लगाई गई है, जो कि परकोटे गश्त लगाकर कर ओपन डिपो को खत्म करेंगी।

ये भी पढ़ें

जयपुर में दिवाली पर बदला ट्रैफिक रूट, 22 अक्टूबर तक कई रास्तों पर डायवर्जन और नो पार्किंग, परकोटा बना नो व्हीकल जोन
जयपुर
Jaipur Diwali Traffic Plan Route

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Oct 2025 01:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / दिवाली पर जयपुर में विशेष सफाई व्यवस्था, 37 जोन में 78 सफाईकर्मी तैनात, आयुक्त ने किया निरीक्षण

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पुलिस की हाई-टेक प्रदर्शनी 19 व 21 अक्टूबर को भी, AI ड्राइविंग-कालिका यूनिट की झलकियां मुख्य आकर्षण

जयपुर

Guest Editor : मेरी हर सांस देश के लिए धडक़ती है- कार्तिक

kartik joshi
समाचार

Bridge Maintenance : 30 साल पुराने पुल को लिफ्ट कर बदलेंगे बेयरिंग, पुल की बढ़ेगी उम्र

Photo: Patrika Network
जयपुर

Rajasthan: पत्नी के थे अवैध संबंध, गुस्साए पति ने पत्नी के प्रेमी का गला रेता, अब मिली ये सजा

Jaipur Murder Case
जयपुर

राज्यपाल बागड़े का राजस्थान के 7 विश्वविद्यालयों को दीपावली तोहफा, मिले नए कुलपति; MLA की पत्नी भी बनीं कुलगुरु

Governor Haribhau Bagde
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.