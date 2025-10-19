दिवाली पर जयपुर में विशेष सफाई व्यवस्था, 37 जोन में 78 सफाईकर्मी तैनात, आयुक्त ने किया निरीक्षण



वहीं, सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए हैरिटेज निगम आयुक्त डॉ. निधि पटेल ने क्षेत्र में दौरा किया। आयुक्त डॉ. निधि पटेल ने तीन घंटे तक परकोटे के विभिन्न स्थानों, सिविल लाइन जोन, आदर्श नगर जोन इलाके में सफाई व्यवस्था देखी। इस दौरान निगम आयुक्त ने ब्रह्मपुरी, आमेर रोड, रामगढ़ मोड़, चांदी की टकसाल, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, चांदपोल,त्रिपोलिया बाजार, खजाने वालों का रास्ता, नेहरू बाजार, गणगौरी बाजार, शास्त्री नगर, बनीपार्क में निरीक्षण किया।