Jaipur Traffic Advisory: गणतंत्र दिवस के चलते जयपुर में बदली ट्रैफिक व्यवस्था, जानें एंट्री और पार्किंग प्लान

सवाई मानसिंह स्टेडियम। पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर। राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह होगा। यातायात के सुगम संचालन के लिए यातायात व पार्किंग व्यवस्था इस तरह रहेगी।
जयपुर यातायात पुलिस के अनुसार, पासधारक अपने वाहन पास को अनिवार्य रूप से वाहन की विंड स्क्रीन पर लगाएंगे और केवल निर्धारित गेट से ही प्रवेश कर सकेंगे। बिना पास वाले वाहनों को स्टेडियम क्षेत्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
-पूर्वी द्वार (टोंक रोड) से आमजन, परेड में भाग लेने वाली टुकड़ियां तथा सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में शामिल छात्र-छात्राएं और कलाकार प्रवेश करेंगे। इनके वाहनों की पार्किंग अंबेडकर सर्किल के पास एसएमएस इन्वेस्टमेंट ग्राउंड में की जाएगी।
-गेट संख्या 18, 19 और 21 के कार्डधारी दक्षिणी द्वार (विधान सभा के पास) से स्टेडियम में प्रवेश करेंगे। इन वाहनों को स्टेडियम के अंदर निर्धारित पार्किंग स्थल पर खड़ा किया जाएगा।
-गेट संख्या 2, 3 एवं 24 के कार्डधारी उत्तरी द्वार (भवानी सिंह रोड) से प्रवेश करेंगे। इनके वाहन रिंग रोड पर गेट नंबर 1 से 16 के बीच निर्धारित पार्किंग स्थल पर पार्क होंगे।
-गेट संख्या 22 और 23 के कार्डधारी अतिविशिष्ट अतिथि एवं अन्य विशिष्टजन पश्चिमी द्वार (यूथ हॉस्टल के पास) से प्रवेश करेंगे। वीआईपी वाहनों को छोड़कर अन्य वाहन एसएमएस स्टेडियम के मुख्य द्वार के दोनों ओर तथा इंडोर स्टेडियम के पास निर्धारित पार्किंग स्थल पर खड़े किए जाएंगे।
समारोह के दौरान भवानी सिंह रोड, जनपथ, टोंक रोड और पंकज सिंघवी मार्ग पर यातायात को आवश्यकता अनुसार डायवर्ट कर समानांतर मार्गों से संचालित किया जाएगा। अंबेडकर सर्किल से रामबाग चौराहा तक, भवानी सिंह रोड, रामबाग चौराहे से यूनिवर्सिटी मोड़ तक टोंक रोड तथा यूथ हॉस्टल क्षेत्र में सभी प्रकार के वाहनों की पार्किंग पूरी तरह निषेध रहेगी। एंबुलेंस और अन्य आवश्यक सेवाओं के वाहनों का आवागमन निर्बाध रहेगा।
