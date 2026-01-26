Jaipur Traffic Advisory: गणतंत्र दिवस के चलते जयपुर में बदली ट्रैफिक व्यवस्था, जानें एंट्री और पार्किंग प्लान



-गेट संख्या 2, 3 एवं 24 के कार्डधारी उत्तरी द्वार (भवानी सिंह रोड) से प्रवेश करेंगे। इनके वाहन रिंग रोड पर गेट नंबर 1 से 16 के बीच निर्धारित पार्किंग स्थल पर पार्क होंगे।

-गेट संख्या 22 और 23 के कार्डधारी अतिविशिष्ट अतिथि एवं अन्य विशिष्टजन पश्चिमी द्वार (यूथ हॉस्टल के पास) से प्रवेश करेंगे। वीआईपी वाहनों को छोड़कर अन्य वाहन एसएमएस स्टेडियम के मुख्य द्वार के दोनों ओर तथा इंडोर स्टेडियम के पास निर्धारित पार्किंग स्थल पर खड़े किए जाएंगे।