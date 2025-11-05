Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में सजेगी क्रिकेट की शेरनी हरमनप्रीत कौर की प्रतिमा, एक मंच पर होंगे दो विश्वकप विजेता कप्तान

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर की जयपुर के वैक्स म्यूजियम प्रतिमा लगाई जाएगी। हाल ही में हुए महिला विश्वकप में भारतीय टीम ने जीत हासिल की। इस दौरान हरमनप्रीत कौर ही भारतीय टीम की कप्तान रहीं।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Nov 05, 2025

Harmanpreet Kaur

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। नाहरगढ़ फोर्ट पर स्थित जयपुर वैक्स म्यूजियम में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर की वैक्स प्रतिमा स्थापित की जाएगी। यह प्रतिमा भारत के ऐतिहासिक महिला विश्व कप जीत को समर्पित होगी और इसका अनावरण साल 2026 में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च को किया जाएगा।

हाल ही में हुए महिला विश्वकप में भारतीय टीम ने जीत हासिल की। इस दौरान हरमनप्रीत कौर ही टीम की कप्तान रहीं। जयपुर में लगने वाली हरमनप्रीत कौर की प्रतिमा महिला क्रिकेट विश्व कप जीत को समर्पित होगी।

म्यूजियम में पहले से 45 प्रतिमाएं

म्यूजियम के संस्थापक अनूप श्रीवास्तव ने बताया कि हरमनप्रीत कौर की वैक्स प्रतिमा न सिर्फ उनके क्रिकेट योगदान का सम्मान होगी, बल्कि महिला सशक्तीकरण का भी प्रतीक बनेगी। हमारा उद्देश्य केवल सेलिब्रिटीज ही नहीं, बल्कि प्रेरणादायक व्यक्तित्वों को भी प्रदर्शित करना है। हरमनप्रीत कौर लाखों युवाओं के लिए दृढ़ता और आत्मविश्वास की मिसाल हैं। म्यूजियम में लगभग 45 वैक्स प्रतिमाएं प्रदर्शित हैं।

दो विश्व कप विजेता कप्तान एक मंच पर

श्रीवास्तव ने बताया कि म्यूजियम में एम.एस. धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली समेत प्रतिष्ठित क्रिकेटरों की प्रतिमाएं लगी है। हरमनप्रीत कौर की प्रतिमा के साथ अब दो विश्व कप विजेता कप्तान एक ही मंच पर होंगे, जो भारत की समृद्ध क्रिकेट विरासत को दर्शाएंगे।

ये भी पढ़ें

Good News: राजस्थान के इस जिले में 15 करोड़ से बनेंगी चमचमाती सड़कें, स्थापित होगी 80 फीट ऊंची श्रीराम की प्रतिमा
टोंक
New road in Tonk

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस

Women's World Cup 2025

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Nov 2025 06:05 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में सजेगी क्रिकेट की शेरनी हरमनप्रीत कौर की प्रतिमा, एक मंच पर होंगे दो विश्वकप विजेता कप्तान

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Women's World Cup 2025

Aaj Ka Rashifal, 5 November 2025 : कार्तिक पूर्णिमा पर कौन पाएगा सौभाग्य, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal, today Horoscope
राशिफल

अमृता विश्वविद्यापीठम ने यूनेस्को चेयर की स्थापना की

समाचार

Voter List Update: मतदाता सूची सुधार में जयपुर सबसे आगे, प्रशासनिक टीमों ने घर-घर पहुंचाया फॉर्म

जयपुर

Consumer Care Award: राजस्थान में शुरू हुआ देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता सेवा सम्मान, मिलेगा 5 लाख रुपए का अवार्ड

National Consumer Day
जयपुर

Ambulance Services: राजस्थान में एम्बुलेंस सेवाओं में गड़बड़ियों पर 2 करोड़ की पेनल्टी, दिए सख्त निर्देश

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.