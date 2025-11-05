जयपुर में सजेगी क्रिकेट की शेरनी हरमनप्रीत कौर की प्रतिमा, एक मंच पर होंगे दो विश्वकप विजेता कप्तान

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर (फोटो-पत्रिका)
जयपुर। नाहरगढ़ फोर्ट पर स्थित जयपुर वैक्स म्यूजियम में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर की वैक्स प्रतिमा स्थापित की जाएगी। यह प्रतिमा भारत के ऐतिहासिक महिला विश्व कप जीत को समर्पित होगी और इसका अनावरण साल 2026 में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च को किया जाएगा।
हाल ही में हुए महिला विश्वकप में भारतीय टीम ने जीत हासिल की। इस दौरान हरमनप्रीत कौर ही टीम की कप्तान रहीं। जयपुर में लगने वाली हरमनप्रीत कौर की प्रतिमा महिला क्रिकेट विश्व कप जीत को समर्पित होगी।
म्यूजियम के संस्थापक अनूप श्रीवास्तव ने बताया कि हरमनप्रीत कौर की वैक्स प्रतिमा न सिर्फ उनके क्रिकेट योगदान का सम्मान होगी, बल्कि महिला सशक्तीकरण का भी प्रतीक बनेगी। हमारा उद्देश्य केवल सेलिब्रिटीज ही नहीं, बल्कि प्रेरणादायक व्यक्तित्वों को भी प्रदर्शित करना है। हरमनप्रीत कौर लाखों युवाओं के लिए दृढ़ता और आत्मविश्वास की मिसाल हैं। म्यूजियम में लगभग 45 वैक्स प्रतिमाएं प्रदर्शित हैं।
श्रीवास्तव ने बताया कि म्यूजियम में एम.एस. धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली समेत प्रतिष्ठित क्रिकेटरों की प्रतिमाएं लगी है। हरमनप्रीत कौर की प्रतिमा के साथ अब दो विश्व कप विजेता कप्तान एक ही मंच पर होंगे, जो भारत की समृद्ध क्रिकेट विरासत को दर्शाएंगे।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
Women's World Cup 2025