जयपुर में सजेगी क्रिकेट की शेरनी हरमनप्रीत कौर की प्रतिमा, एक मंच पर होंगे दो विश्वकप विजेता कप्तान

म्यूजियम के संस्थापक अनूप श्रीवास्तव ने बताया कि हरमनप्रीत कौर की वैक्स प्रतिमा न सिर्फ उनके क्रिकेट योगदान का सम्मान होगी, बल्कि महिला सशक्तीकरण का भी प्रतीक बनेगी। हमारा उद्देश्य केवल सेलिब्रिटीज ही नहीं, बल्कि प्रेरणादायक व्यक्तित्वों को भी प्रदर्शित करना है। हरमनप्रीत कौर लाखों युवाओं के लिए दृढ़ता और आत्मविश्वास की मिसाल हैं। म्यूजियम में लगभग 45 वैक्स प्रतिमाएं प्रदर्शित हैं।