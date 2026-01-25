25 जनवरी 2026,

रविवार

जयपुर

Alert-Alert : मौसम फिर दिखाएगा तेवर, 27 जनवरी को राजस्थान में ताबड़तोड़ बारिश और ओले गिरने की संभावना

IMD Update: राजस्थान में फिर सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, 27 जनवरी को बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट, मौसम का बड़ा बदलाव: उत्तरी–पूर्वी जिलों में ताबड़तोड़ बारिश, तेज हवाओं की चेतावनी

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Jan 25, 2026

Heavy rain and hailstorm alert in mp

Heavy rain and hailstorm alert in mp

Hailstorm Alert: जयपुर। प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की प्रबल संभावना है, जिसके प्रभाव से राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सर्वाधिक असर 27 जनवरी को रहने की संभावना जताई गई है। इस दौरान कई जिलों में ताबड़तोड़ बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है।

मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर संभाग सहित आसपास के क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर तेज गर्जना के साथ ओले गिरने की भी संभावना है। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे तापमान में अस्थायी गिरावट और ठंड का असर बढ़ सकता है।

हालांकि, 27 जनवरी के बाद धीरे-धीरे मौसम में सुधार आने और अगले 48 घंटों में न्यूनतम व अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इससे राज्य में चल रही शीतलहर से भी आंशिक राहत मिल सकती है।

