Alert-Alert : मौसम फिर दिखाएगा तेवर, 27 जनवरी को राजस्थान में ताबड़तोड़ बारिश और ओले गिरने की संभावना

Hailstorm Alert: जयपुर। प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की प्रबल संभावना है, जिसके प्रभाव से राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सर्वाधिक असर 27 जनवरी को रहने की संभावना जताई गई है। इस दौरान कई जिलों में ताबड़तोड़ बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है।